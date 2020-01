Existenzgründung Online-Shop: Das Lager organisieren

Besonders die Welt des E-Commerce hat in den

letzten Jahren viele Gründer dazu gebracht, sich mit einem eigenen Unternehmen

im Netz zu probieren. Sie haben interessante Produkte, die sie verkaufen möchten

oder nutzen den Einkauf in anderen Ländern, um eine Nische zu bedienen. Der

Aufbau einer Existenz in diesem Bereich ist aber mit den verschiedensten

Herausforderungen verbunden. Besonders jene, die bisher keine Erfahrungen im

Bereich Einzelhandel oder Logistik sammeln konnten, müssen sich in der Regel

von Grund auf mit dem Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur beschäftigen.

Das beginnt mit den passenden Quellen für den Einkauf und geht hin bis zu

solchen Details wie einer guten Lagerverwaltung. Zum Glück gibt es Tools im

Internet, die den Gründern das Leben ein bisschen erleichtern können.

Der Aufbau eines eigenen Shops im Internet

Schon bei der Infrastruktur für den eigentlichen Shop im Internet gibt es

natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen, die alle ihre eigenen

Vorteile mit sich bringen. Es ist wichtig, dass man sich für eine Shopsoftware

entscheidet, die ganz auf die eigenen Ansprüche zugeschnitten ist. Dazu zählen

solche Aspekte wie eine einfache Bedienung und eine einfache Integration in die

eigenen Prozesse. Aber auch die rechtlichen Aspekte müssen beachtet werden.

Besonders die Systeme aus den USA oder aus dem englischsprachigen Raum sind oft

nicht für die Besonderheiten angepasst, die mit deutschen und europäischen Gesetze

zum Schutz der Verbraucher einhergehen. Das sollte in jedem Fall geprüft

werden.

Nach dem Aufbau der Online-Präsenz geht es an den Aufbau einer entsprechenden

Infrastruktur im Hintergrund. Diese sollte es ermöglichen, dass man die

wichtigsten Prozesse möglichst automatisiert und daher nicht jeden Tag viel

Zeit investieren muss. Ein besonderer Aspekt ist dabei die Verwaltung des

eigenen Lagers. Dieses sollte sich im besten Fall von selbst mit den Artikeln

im Shop abgleichen. Eine Möglichkeit besteht in dem intelligenten Einsatz von

Barcodes, die nicht nur die Aufnahme und Entnahme aus dem Lager ermöglichen,

sondern sich mit entsprechenden Schnittstellen automatisch mit den Tabellen

abgleichen lassen. Der Barcode Generator

ist dabei ein erster guter Schritt und ermöglicht einen Einstieg in die

Materie.

Günstige Tools im Web für die eigene Gründung nutzen

Gerade in den ersten Wochen und Monaten nach der Gründung ist man in der Regel

mit den verschiedensten Dingen beschäftigt. Auch die Geldmittel sind meistens

begrenzt. Umso wichtiger ist es, dass man die Möglichkeiten für Ersparnis bei

gleichzeitiger Steigerung der Effizienz nutzt. Von den Tools rund um die

Buchhaltung bis hin zu komplexen Programmen für die Erleichterung rund um den

Versand und die Lagerhaltung findet sich heute alles. Immer neue Anbieter

bieten mit ihren Software as a Service Dienstleistungen eine Alternative zu

bekannten und großen Namen im Software-Bereich an. In der Regel überzeugen sie

nicht nur durch günstige Preise, sondern auch durch mobile Interfaces und somit

eine hohe Flexibilität bei der Benutzung.

Je mehr man die eigenen Prozesse ausbaut und den eigenen Shop etabliert, desto

mehr kann man dann auf hochwertige Lösungen setzen. Wichtig ist nur, dass die

Infrastruktur und die genannten Prozesse in den ersten Monaten schnell für

einen reibungslosen Ablauf zur Verfügung stehen.