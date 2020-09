Exklusiv für Produkthersteller: Die AUSSCHREIBEN.DE Thementage

Vom 13. ? 15.10.2020 lädt die ORCA Software GmbH zu den ersten virtuellen AUSSCHREIBEN.DE Thementagen ein. Das Online-Event umfasst eine Serie von sechs kostenfreien Webinaren rund um das Onlineportal AUSSCHREIBEN.DE sowie die Chancen und Perspektiven der Digitalisierung im Bauwesen. In zwölf virtuellen Vorträgen informieren Referenten der ORCA Software und externe Partner über Themen wie Datenupload, -Import oder -Export, Schnittstellen-Integration, Katalogoptimierung, Objektberatung, Wege zum BIM Datentransfer sowie die Zukunft des digitalen Datenaustauschs.

Die AUSSCHREIBEN.DE Thementage richten sich an Hersteller von Bauprodukten, die ihren Online-Service für Kunden optimieren möchten.

Das Programm im Überblick:

Dienstag, 13.10.2020

Webinar 1

09:30 Uhr ? 10:00 Uhr?

Begrüßung und Rückblick

Michaela Heinzl, Paula Peter, ORCA Software GmbH

10:00 – 10:30 Uhr

Produkthersteller ? Partner der Planer

Paula Peter, ORCA Software GmbH

10:30 ? 11:00 Uhr

Bericht aus der Praxis ? Service für Planer

Mihael Gracin, CP Kaut GmbH & Co.

Webinar 2

14:00 ? 14:30 Uhr

Datenupload auf AUSSCHREIBEN.DE

Johann Hillreiner, ORCA Software GmbH

14:30 ? 15:00 Uhr

PIM-basierte Datenbereitstellung für AUSSCHREIBEN.DE

Dr.-Ing. Lars Seifert, myview Systems GmbH

Mittwoch, 14.10.2020

Webinar 3

10:00 – 10:30 Uhr

Arbeiten mit ORCA OBJEKT im Objektgeschäft

Stefan Werberger, ORCA Software GmbH

10:30 ? 11:00 Uhr

Erfahrungsbericht der WICONA Projektarbeit ? ORCA OBJEKT

Florian Vogel, Hydro Building Systems Germany GmbH

Webinar 4

14:00 ? 14:30 Uhr

AUSSCHREIBEN.DE als Multiplikator Ihrer Vertriebskanäle

Lena Ludwig, ORCA Software GmbH

14:30 ? 15:00 Uhr???????????????????????????

AUSSCHREIBEN.DE Integration in eine Software fürs Handwerk

Michael Stolzenberg, WinWorker GmbH

Donnerstag, 15.10.2020

Webinar 5

10:00 – 10:30 Uhr

BIM Daten für den Planer

Tom Löbbe, Marius Priebe, dormakaba Deutschland GmbH

10:30 ? 11:00 Uhr

Datenqualität durch alle Planungsphasen

Thomas Fluck, BIMobject Deutschland GmbH

Webinar 6

14:00 ? 14:30 Uhr

Digitalisierung und Produktdaten im Bauwesen

Dr. Kai Oberste-Ufer, buildingSMART Deutschland e.V.

14:30 ? 15:00 Uhr

AUSSCHREIBEN.DE Ausblick – Neues aus der Entwicklung

Stephan Michelon, ORCA Software GmbH

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung unter info.ausschreiben.de/thementage

Die ORCA Software GmbH hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen für die Baubranche spezialisiert. Dank innovativer Entwicklungen und hoher Kundenorientierung gehört ORCA Software GmbH zu den Marktführern in der Baubranche.

Produktpalette:

ORCA AVA

ORCA AVA ist eine Software zur Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen. Das Programm kann überall da eingesetzt werden, wo Bauprojekte geplant, kalkuliert, ausgeschrieben und abgerechnet werden, z. B. in Architektur- und Ingenieurbüros, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen und Behörden.

www.ausschreiben.de

In der Online-Datenbank bieten Bauprodukthersteller ihre aktuellen Ausschreibungstexte zum kostenlosen Download in allen am Bau relevanten Datenformaten an. Ausschreibende, z.B. Architekten und Ingenieure, können die Texte einfach und schnell in ihre Leistungsverzeichnisse übernehmen.