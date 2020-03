Exklusive Aktivität von Leawo Video Converter Giveaway und Sonderangebote für Besucher der Computer-Bild

Zusammenfassung:Computer Bild arbeitet derzeit mit Leawo Software zusammen und hat das Giveaway Leawo Video Converter ins Leben gerufen, um den Besuchern von Computer Bild die einfache Konvertierung von Videos und Audios zu erleichtern, wobei bis zu 40% Rabatt auch für Blu-ray Einzelprodukte angeboten werden.

Als eines der professionellsten und meistverkauften Computermagazine Europas arbeitet Computer Bild jetzt mit Leawo Software zusammen, einem engagierten Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen. Um der großen Zahl von Computer Bild-Anhängern führende Medienlösungen zur Verfügung zu stellen, damit sie den Video- und Audio-Konvertierungsservice genießen können, haben sie die exklusive Video Converter-Gewinnspiel-Aktion mit dem kostenlosen Giveaway von Leawo Video Converter an die Besucher von Computerbild.de gestartet. Die Aktion läuft mindestens 1 Jahr lang. Darüber hinaus bietet die Aktion bis zu 40% Rabatt für Blu-ray-Singles, einschließlich Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator, Blu-ray Copy und Blu-ray Cinavia Removal.

Als eines der besten Konvertierungswerkzeuge mit benutzerfreundlicher Oberfläche ist Leawo Video Converter für mehr Spaß bei der Konvertierung und Bearbeitung verschiedener Video- und Audioformate geeignet. Er ermöglicht es den Benutzern, Video- und Audiodateien in mehr als 180 Formaten von einem in das andere zu konvertieren, wobei die ursprüngliche Qualität und die hohe Konvertierungsgeschwindigkeit erhalten bleiben. Außerdem werden viele tragbare Geräte unterstützt und direkt als Ausgabeprofil mit dem Leawo Video Converter eingestellt, wie z.B. iOS-, Android- und Microsoft Windows-Geräte usw., was viel Zeit bei der Auswahl der richtigen Videoformate sparen kann.

Dieses Tool dient nicht nur als professionelles Dateikonvertierungswerkzeug, sondern auch als leistungsstarke Bearbeitungssoftware und als Fotodiashow-Maker. Es ermöglicht dem Benutzer, die Videolänge zu kürzen, ein Video-Wasserzeichen hinzuzufügen, die Videogröße zu beschneiden, den Videoeffekt anzupassen, 3D-Video zu erstellen und Rauschen zu entfernen, detaillierte Video- und Audioparameter frei einzustellen, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Es können Parameter wie Videoqualität, Videoauflösung, Bitrate, Bildfrequenz usw. eingestellt werden. Was die Erstellung von Foto-Diashows betrifft, so ermöglicht es dem Benutzer, Fotos und Fotoordner für die Erstellung von Foto-Diashows einzugeben. Es sind auch Diashow-Bearbeitungsfunktionen verfügbar, wie z.B. die Einstellung des Ausgabevideoeffekts und das Hinzufügen von Hintergrundmusik.

Für Besucher von ComputerBild.de und andere Besucher ist es ganz einfach, dieses kostenlose Werbegeschenk zu erhalten: Besuchen Sie die Aktivitätsseite, wählen Sie entweder die Windows- oder die Mac-Version je nach Computer, geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse ein, bevor Sie auf die Schaltfläche “Get It Now” klicken. Leawo Software sendet einen Seriencode des Leawo Video Converter per E-Mail an die Teilnehmer.

Es gibt viele Anhänger von Computer Bild, die sich gerne eine große Menge an Blu-ray-Filmen ansehen würden, und sie haben einen großen Bedarf an Blu-ray-Mediendateien. Daher bietet die Aktivität auch Rabatte von bis zu 40% auf die meistverkauften Blu-ray Einzelprodukte von Leawo, einschließlich Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Cinavia Removal und Blu-ray Creator. Diese Tools helfen den Anhängern von Computer Bild, Blu-ray-Discs zu sichern und zu rippen, um Blu-ray-Filme auf verschiedenen Geräten abzuspielen, den Schutz des Cinavia-Wasserzeichens von Blu-ray-Filmen zu entfernen und Filme und Musik zur Sammlung auf Blu-ray-Discs zu brennen. Das Werbegeschenk und die Sonderangebote sind sowohl für die Windows- als auch für die Mac-Version erhältlich.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier klicken.