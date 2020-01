EXMceuticals Inc. ernennt Nick Davis zum Board Advisor



Vancouver (British Columbia), 20. Januar 2020. EXMceuticals Inc. (CSE: EXM, FWB: A2PAW2) (EXM oder das Unternehmen), ein Produzent von hochwertigen Cannabisextrakt-Inhaltsstoffen für die pharmazeutische, nutrazeutische, therapeutische und kosmetische Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass Nick Davis als neues Mitglied in sein Advisory Board aufgenommen wurde.

Herr Davis wird als Sonderberater für das Managementteam des Unternehmens fungieren. Das sind zweifelsohne gute Neuigkeiten, die vom gesamten Team begrüßt werden. Dies wird das Know-how und die Glaubwürdigkeit von EXM stärken, sagte Jonathan Summers, Chairman und CEO von EXM.

Herr Davis ist Chief Executive und Senior Corporate Partner von Memery Crystal, einer in London ansässigen Anwaltskanzlei mit der führenden Cannabispraxis im Vereinigten Königreich. Herr Davis ist auf Unternehmensfinanzierungen spezialisiert und verfügt über Know-how in den Bereichen Börsengänge, Eigenkapitalmärkte sowie Fusionen und Übernahmen.

Herr Davis berät beim Börsengang von Aktiengesellschaften sowohl am Main Market als auch am AIM und verfügt über eine umfassende Erfahrung bei der Tätigkeit für andere Emittenten, NOMAD/Makler und Sponsoren. Herr Davis ist der einzige Anwalt, der in der Advisory Group des AIM sitzt und regelmäßig bei Seminaren und Konferenzen in allen Teilen der Welt über die Londoner Kapitalmärkte spricht. Mr. Davis führte sein Team bei der NEX-Notierung des Anlageinstruments für medizinisches Cannabis, Ananda Developments, die den zweiten Börsengang eines Cannabisinstruments im Vereinigten Königreich überhaupt darstellte, und arbeitet zurzeit an einer Reihe von Cannabisnotierungen – sowohl am AIM als auch am Main Market der London Stock Exchange.

Die Expertise von Herrn Davis im Bereich des medizinischen Cannabis ist oft bei Kongressen und Konferenzen gefragt. Als Treuhänder der Wohltätigkeitsorganisation Olivias Vision, der führenden Uveitis-Wohltätigkeitsorganisation des Vereinigten Königreichs, die das Bewusstsein für die Krankheit stärkt, unter der seine Tochter Olivia leidet, hat er ein persönliches Interesse an medizinischem Cannabis. Uveitis wird wie viele Autoimmunerkrankungen bei der medizinischen Cannabisforschung angepeilt. Er wurde sowohl im Fernsehen als auch in den Printmedien hinsichtlich des Booms von Cannabis als Anlageklasse zitiert.

Angesichts seines beeindruckenden Hintergrundwissens in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Cannabis wird Herr Davis eng mit dem Board zusammenarbeiten, um den Wert der Aktiva des Unternehmens zu maximieren. Sein marktführendes Know-how auf den europäischen Cannabismärkten wird für EXM eine enorme Bereicherung sein, zumal wir mit Portugal weitermachen, und wir sind natürlich sehr stolz darauf, ihn im Team zu haben, sagte Herr Summers.

Jonathan Summers, Chairman & Chief Executive Officer

Über EXMceuticals

EXM ist auf Wellness- und medizinische Anwendungen von Cannabis ausgerichtet. Das Hauptaugenmerk der Aktivitäten von EXM ist auf den nachhaltigen Anbau von Cannabis und Hanf sowie die Produktion von hochwertigen Cannabis- und Hanf-Inhaltsstoffen für die Pharma-, Therapie-, Nutrazeutika- und Kosmetikbranche gerichtet. Das Unternehmen beabsichtigt, die produzierten Inhaltsstoffe auf internationalen Märkten zu verkaufen. EMX ist kein Unternehmen, das Cannabis als Genussmittel vertreibt.

EXM wurden vor Kurzem die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für sein Labor und seine Pilot-Veredelungsanlage für die Cannabisforschung in Portugal erteilt. EXM hat bereits zuvor Forschungsprojekte mit seinen Universitätspartnern Universidade Nova de Lisboa und Universidade Lusofona durchgeführt und hat P2020-Forschungsmittel beantragt. Nach Erteilung dieser einzigartigen portugiesischen Genehmigungen und Zulassungen für Cannabis setzt EXM sein geplantes F&E-Programm sowie seine Laborarbeiten und -tests fort. Zusätzlich zu seinem wissenschaftlichen Mandat errichtet EXM derzeit eine deutlich größere Veredelungsanlage in Portugal, die nach Fertigstellung und Lizenzierung von EXM als Basis für den Vertrieb von Cannabis-Inhaltsstoffen in der EU und Nordamerika genutzt wird.

EXM hat auch Anträge eingereicht und Verhandlungen mit lokalen Regierungen und Partnern in Äthiopien, Malawi, Sambia, Swasiland und Burundi geführt, um Lizenzen für den Anbau von Cannabis und Hanf sowie für die Verarbeitung und den Export von psychotropen und nicht psychotropen Cannabinoid-Inhaltsstoffen zu erhalten. In Äthiopien befindet sich EXM in der Endphase der Verhandlungen mit der Regierung über einen landwirtschaftlichen Industriepark mit einer Größe von 4.000 Hektar (9.880 Acres), der eine Freihandelszone umfasst, für die EXM bereits Landrechte für 2.000 Hektar (4.940 Acres) in der Region Amhara erhalten hat.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, erwartet, plant, beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen bzw. beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich des Anbaus von Cannabis in Uganda, der Gewinnung von Cannabis-Inhaltsstoffen und der Ausfuhr der Extrakte, der Ergebnisse der Tests in unseren Anlagen für den europäischen Markt, zukünftiger Gesetze und Richtlinien für den Verkauf unserer Produkte in Europa und anderenorts und der Möglichkeit, Verkäufe zu tätigen, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Tätigkeitsfeld, die Leistung oder die Leistungen von EXM wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen verlassen. EXM wird die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, auf die hierin verwiesen wird, nicht aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

