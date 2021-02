exorbyte GmbH löst seit 20 Jahren Probleme im Umgang mit Daten

Rundes Jubiläum: Die exorbyte GmbH ist seit 20 Jahren mit intelligenter Software zur effizienten Nutzung von Daten erfolgreich. Benno Nieswand, Softwareentwickler und Firmengründer, setzte mit seiner Entwicklung der High Performance Matching Technologie ?matchmaker? einen Meilenstein in der Geschichte der schnellen Suchtechnologie made in Germany.

Was in einem Büro im Buhlenweg in Konstanz seinen Anfang nahm, wird heute von einem 23-köpfigen Expertenteam mit ungebremster Leidenschaft für Daten kundenorientiert fortgeschrieben. Die exorbyte GmbH ist spezialisiert auf intelligente Algorithmen, die Daten auf Knopfdruck finden, abgleichen und zuordnen. Kombiniert mit künstlicher Intelligenz entstehen am heutigen Firmensitz im Innovation Center Konstanz individuelle Lösungen für ein effizientes Arbeiten mit Daten. Für die Performance seiner Such- und Abgleichtechnologie wurde exorbyte mehrfach ausgezeichnet, zuletzt auch als Top-Innovator 2019 im Rahmen des Innovationswettbewerbs TOP 100. Seit 2020 führt Roland Meyer die Geschäfte des Softwarespezialisten. Gründer Benno Nieswand wirkt beratend im Kreis des Unternehmensbeirats.

Vom Softwarehersteller zum Lösungsanbieter

Große Datenbestände pflegten vor 20 Jahren klassischerweise Versender, Adressverlage und Auskunfteien. Heute ist Big Data die Basis zahlreicher Wirtschaftsunternehmen, Motor neuer Geschäftsmodelle, und auch die öffentliche Verwaltung steht vor der dringlichen Aufgabe, Prozesse zu digitalisieren. Daten jederzeit effizient nutzen zu können, ist die Aufgabe, derer sich exorbyte verschrieben hat.

Mit der voranschreitenden digitalen Transformation komplexer Geschäftsprozesse, steigen die Anforderungen an eine zuverlässige Datenverfügbarkeit und Datenqualität. ?Als hochspezialisiertes Team suchen wir deshalb verstärkt die Partnerschaft mit breit aufgestellten Lösungsanbietern für umfassende Wertschöpfungsketten?, beschreibt Geschäftsführer Meyer ein Ziel der weiteren Unternehmensentwicklung. ?Mit dem hiesigen Scandienstleister ibml, der Kunden auf der ganzen Welt bedient, sind bereits integrierte Scan & Match Lösungen entstanden. Diesen Weg wollen wir für weitere Anwendungen gehen?, ergänzt er.

Transparenz schafft Vertrauen

Die Fähigkeit, Milliarden von Daten in Millisekunden sicher zu durchsuchen, ohne das Volumen künstlich einschränken zu müssen, bildet seit 20 Jahren das Fundament für das langjährige Kundenvertrauen in die exorbyte Technologie. So bearbeitet exorbyte bei stetig wachsenden Datenbeständen täglich mehrere Millionen Suchanfragen für seine Kunden, darunter namhafte Finanzdienstleister, Telekommunikationsanbieter, Onlineplattformen und Behörden. ?Unsere Kunden können auf das Suchergebnis vertrauen?, betont Meyer und führt fort: ?Mit verlässlicher Datentransparenz machen sie weniger Fehler, vermeiden Risiken präventiv und sparen nachhaltig Ressourcen.?

Weiterführende Informationen:

Über die matchmaker Technologie: https://www.exorbyte.de/matchmaker/

Kunden und ihre Erfolgsgeschichte: https://www.exorbyte.de/best-practice/

Die exorbyte GmbH ist ein Softwarehersteller aus Konstanz am Bodensee, der sich seit 20 Jahren auf intelligente Technologien zur effizienten Nutzung von Daten spezialisiert hat. Mit der High Performance Matching Engine matchmaker bietet exorbyte eine hochentwickelte Technologieplattform, die Unternehmen und Behörden eine integrierte Sicht auf ihre Stammdaten ermöglicht. Neben der schnellen Datenverfügbarkeit sorgt exorbyte bei seinen Kunden für eine hohe Datenqualität und saubere Datenerkennung in außergewöhnlicher Geschwindigkeit. Versicherungs- und Versorgungsunternehmen, Behörden und Dienstleister der öffentlichen Verwaltung, Finanzinstitutionen, Telekommunikationsdienstleister, Händler und Online-Plattformen setzen beim Umgang mit Stammdaten auf die individuellen Lösungen von exorbyte.