Experte sieht NRW-Grüne auf dem Weg zur Volkspartei

Der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann sieht die Grünen in

NRW auf dem Weg zur Volkspartei. “Im Vergleich zur SPD sind die Grünen die

stärkere und jüngere Kraft. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Grünen die SPD

auch in NRW ersetzen. Die SPD hat in NRW derzeit keinen ,Menschenfänger”, um als

Alternative wahrgenommen zu werden–, sagte von Alemann der Westdeutschen

Allgemeinen Zeitung (Montagsausgabe). Die Grünen seien in NRW und bundesweit

“schon fast eine Volkspartei der linken Mitte, erfolgreich als Oppositions- und

als Regierungspartei”.

Zwar seien die NRW-Grünen im Vergleich mit anderen Landesverbänden wie

Baden-Württemberg eher “blassgrün”, sagte der Forscher. Die

Grünen-Landesvorsitzenden Mona Neubaur und Felix Banaszak seien bei weitem nicht

so bekannt wie Winfried Kretschmann, Annalena Baerbock oder Robert Habeck.

“Dennoch gelingt es ihnen, auf der bundesweiten Erfolgswelle der Grünen mit zu

surfen.”

Kritik übte von Alemann an der Kohleausstiegs-Politik von CDU und SPD: “Diese

Parteien kümmern sich überproportional um die Zukunft der Bergleute im

Rheinischen Revier. Milliarden Euro fließen in die Bewältigung des

Kohleausstiegs. Die Kumpel haben zwar einen hohen Symbolwert, aber Beschäftigte

in anderen Branchen, zum Beispiel im Einzelhandel, sind in vergleichbaren

Situationen, und um die kümmert sich die Politik kaum.”

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 – 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55903/4521614

OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell