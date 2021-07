Experten erklären Docusnap live: Kurzeinführung in die IT-Dokumentationssoftware

Docusnap ist die All-in-One-Lösung für IT-Dokumentation. Die Software ermöglicht es anhand einer automatisierten Inventarisierung, die komplette IT abzubilden und wertvolle Berichte sowie Netzwerkpläne zu erstellen. Um Personen ohne Erfahrung mit Docusnap einen schnellen Überblick über das Tool und seine Möglichkeiten zu geben, bietet der Hersteller kostenlose Kurzeinführungen via Live-Webinar an.

Tausende IT-Experten und Kunden aus allen Branchen vertrauen bereits auf die IT-Dokumentationssoftware Docusnap. Die Zeiten, in denen IT-Admins mühsam unter Schreibtischen herumkriechen, um Arbeitsplatzsysteme zu inventarisieren, sind für Docusnap-Kunden schon lange vorbei. Sie profitieren von einer automatisierten IT-Dokumentation, die einen umfassenden Überblick über die Firmen-IT ermöglicht, Schwachstellen aufdeckt sowie Zeit und Kosten einspart.

Die Vorteile der Software hat der Hersteller auf seiner Webseite wie folgt zusammengefasst:

Docusnap inventarisiert das Netzwerk zeitgesteuert und ohne Verwendung von Agenten.

Mittels bereitgestellter Standardpläne und Berichte lassen sich schnell Ergebnisse erzielen.

Die Ergebnisse können durch den Export in gängige Office-Produkte und Visio weiterverarbeitet werden.

Ein integrierter Webclient ermöglicht es, auch von mobilen Geräten und Tablets auf die Daten zuzugreifen.

Die gewonnenen Daten lassen sich für andere Softwarelösungen, wie z. B.

Helpdesk-Lösungen zur Verfügung stellen.

Welchen Nutzen die Software für die IT hat, können Interessierte in einem kostenlosen Live-Webinar erfahren. Das einstündige Webinar richtet sich an IT-Verantwortliche ohne Erfahrung mit Docusnap und wird aufgrund der hohen Nachfrage monatlich angeboten.

Die nächsten Webinar-Termine finden Sie unter:?www.docusnap.com/training/webinare/

Sie möchten mehr über die Möglichkeiten von Docusnap erfahren? Alle Informationen finden Sie auf der Unternehmensseite www.docusnap.com.

Um IT-Infrastrukturen präzise zu dokumentieren und zu analysieren, entwickelte das Team von Docusnap die gleichnamige Softwarelösung Docusnap. Seit 2004 befindet sich die Software Docusnap auf einem absoluten Erfolgskurs und genießt höchstes Vertrauen bei Endkunden, Dienstleistern sowie Partnern.