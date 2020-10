Expertenjury wählt business express unter die TOP 3 besten ERP-Systeme für die Hightech-Industrie

Die Technologien der Hightech-Industrie unterstützen in vielen Bereichen des Alltags: In Zügen, Flugzeugen, selbstfahrenden Autos oder Smartphones sowie in medizinischen Diagnose- oder Therapiegeräten oder Produktionsanlagen. Dahinter stehen kleine und mittlere Unternehmen, die mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben: Hohe Bauteilkosten und lange Lieferzeiten der Zulieferer erfordern Prozesssicherheit. Der Markt verlangt immer schnellere Innovationen, die Produkte werden immer komplexer und gleichzeitig schrumpfen die Lieferfristen.

Reibungslos ineinandergreifende Geschäftsabläufe sind daher kritische Erfolgsfaktoren. ERP-Systeme müssen diese hohen Anforderungen in der Hightech-Industrie bestmöglich erfüllen können: Die flexible ERP-Lösung business express der Dontenwill AG ist optimal geeignet, dies bestätigte nun eine unabhängige Jury.

Am 14. Oktober 2020 wurde business express in der Kategorie “Hightech-Industrie” beim ?ERP System des Jahres?-Wettbewerb als Finalist unter den Top drei ERP-Systemen ausgezeichnet. In der erstmals ausgerufenen Kategorie konnte die ERP-Lösung bei der Expertenjury mit durchgängiger QS und Tracking, hoher Individualisierung sowie breitem Funktionsumfang punkten. Der konkrete Kundennutzen wurde anhand des bayerischen Systemlieferanten mit eigener Produktlinie an 3D-Druckern GEWO Feinmechanik GmbH dargestellt. Insbesondere die von Dontenwill vorgestellten Lösungen zur Prozessautomatisierung in KMU mittels sogenannter ?smart devices?, stießen auf großes Interesse bei den Experten.

Vorstand Martin Steffel: ?Wir verstehen uns als Treiber der Digitalisierung insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Als ERP-Hersteller mit mehr als 40 Jahren Erfahrung liefern wir integrierte Lösungen im Rahmen des Industrial Internet of Things (IIoT) und Industrie 4.0. Damit ermöglichen wir es KMU aus einer Hand schnell und kosteneffizient ihre Digitalisierungspotenziale auszuschöpfen und einen schnellen ROI zu realisieren. Es freut uns sehr, dass business express im Benchmarking-Wettbewerb für die Hightech-Industrie als Finalist sehr gut abgeschnitten hat. Dies zeigt uns, dass wir mit unserer Lösung auch komplexeste Anforderungen bedienen können.?

Insgesamt 29 Systeme hatten sich für den renommierten Wettbewerb um das ?ERP-System des Jahres? des ?Center for Enterprise Research” der Universität Potsdam beworben. 13 Systeme hatten die Vorentscheidung der Jury überstanden und das Finale des renommierten Wettbewerbs erreicht.

Das Münchner Familienunternehmen Dontenwill AG bündelt seit über 40 Jahren Branchenerfahrung und Prozess-Knowhow für den Mittelstand in der modularen ERP-Komplettlösung business express.?Die Dontenwill AG verfügt über das Produkt- und Implementierungs-Knowhow aus über 300 nationalen und internationalen Projekten bei kleinen und mittleren Unternehmen aus Fertigung, Dienstleistung und Handel. Gemeinsam mit unseren Kunden beschleunigen wir Prozesse und Abläufe rund um die Themen ERP, CRM, DMS, FIBU und Qualitäts-, Projektmanagement, indem wir diese neu designen und mit business express transparent abbilden und automatisieren. Wir bieten aus einer Hand konsequent weiterentwickelte, voll-integrierte Funktionen und update-sichere Customizings. Davon profitieren kleine und mittlere Anwenderunternehmen aus unseren Fokusbranchen Maschinen- und Anlagenbau, Gerätebau, Hightech & Elektronik sowie Metallbearbeitung/-verarbeitung und Medizintechnik & Healthcare. Eine unabhängige Business Analytics-Beratung und Coaching sowie die Bereitstellung der Anwendungslandschaft von business express in der (private) Cloud runden die überdurchschnittlich große Funktionsbreite ab.