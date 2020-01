eXplain Bestandskundentag 2020

Sie haben unser eXplain bereits lizenziert und nutzen es im täglichen Entwickleralltag. Doch schöpfen Sie dessen Möglichkeiten tatsächlich voll aus und nutzen das Tool in seiner gesamten Breite und Tiefe?

eXplain beinhaltet vielfältige Aspekte und Möglichkeiten, die aufgrund der Routine im Tagesgeschäft häufig unentdeckt bleiben. Zudem wird das Tool von uns kontinuierlich weiterentwickelt, sodass stetig neue innovative Features hinzukommen. Unabhängig davon, ob es um die Weiterentwicklung in laufenden Projekten, um Wartungs- oder Ablösearbeiten oder um die Einarbeitung neuer Kollegen geht ? eXplain unterstützt Sie bei jedem Vorhaben!

Damit auch Sie voll und ganz profitieren können, möchten wir Sie herzlich einladen zu unserem eXplain Bestandskundentag, der am 10. März 2020 in den Agile Offices in Frankfurt am Main stattfinden wird. Die Teilnahme ist für Sie und Ihr Team selbstverständlich kostenlos.

Im Laufe des Tages möchten wir Ihnen näherbringen, welche neuen technischen Möglichkeiten eXplain bietet (bspw. Feldverfolgung) und wie Sie diese gewinnbringend im Arbeitsalltag einsetzen können. Außerdem zeigen wir Ihnen, welche spannenden Projekte andere Kunden bereits mit dem Tool umgesetzt haben.

Gerne nehmen wir uns an diesem Tag auch Zeit für Ihre individuellen Fragen. Bitte senden Sie uns diese vorab zu, damit wir die Anwendungsfälle anschaulich aufbereiten und vorstellen können.

Ebenso möchten wir den eXplain Bestandskundentag gerne nutzen, um Ihre Wünsche zur Weiterentwicklung des Tools aufzunehmen. Welche Funktionalitäten würden Sie sich zukünftig wünschen? Welche Möglichkeiten würden das Tool für Sie noch vollends abrunden?

Wir freuen uns auf einen wertvollen Austausch.

Weitere Details zur Agenda finden Sie in den nächsten Wochen auf unserer Eventseite.

