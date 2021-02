Explore the virtual DTS World? Besuchen Sie am 25. Februar 2021 den ersten virtuellen Showroom in der IT-Branche.

DTS Systeme stellt den ersten virtuellen Showroom in der IT-Branche vor! Alle IT-Interessenten sind herzlich dazu eingeladen am 25. Februar 2021 ganzheitliche IT-Lösungen sowie die DTS-Gruppe in ihrer großen Vielfalt auf eine völlig neue Art zu entdecken.

?So könnte die Zukunft aussehen. Unsere Kunden, Interessenten und Besucher können auf unserer digitalen Hausmesse mit den DTS IT-Experten virtuell interagieren, kommunizieren und sich persönlich austauschen. Ein Klick auf einen der Avatare und schon ist der Besucher in einem persönlichen Live-Gespräch ? per Videocall, Chat oder klassisch über Telefon und E-Mail.? Shamki Wolski, Head of Marketing DTS Systeme GmbH

IT-Lösungen erleben

Dieser virtuelle, aber trotzdem persönliche Kontakt wird zu einem einzigartigen Erlebnis. Die DTS Mitarbeitenden wurden aufwändig in 3D-Programmen vom Kopf bis zu den Fußspitzen nachmodelliert und animiert. Auf diese Weise haben die Besucher auch im digitalen Showroom einen direkten Gesprächspartner an ihrer Seite.

Inhaltlich stehen die IT-Lösungen der DTS-Unternehmensgruppe im Vordergrund, welche durch die 3D-Welt erlebbar gemacht werden. So erhalten alle Besucher die Möglichkeit sich über Videos, Animationen, Downloads von Whitepaper und Datenblättern, zu den Services sowie Best-Practice-Lösungen in den Bereichen Cloud, Cyber Security und Managed Services zu informieren.

Für die DTS Managed Services wurde ein spezieller, virtueller Rundgang gestaltet, in dem der Besucher die jeweiligen DTS Lösungen entdecken kann ? selbstverständlich mit einem persönlichen virtuellen IT-Experten.

?Unsere aktuell einzigartige, zentrale und nachhaltige 24/7 Erlebnis-Plattform wird darüber hinaus regelmäßig für Webinare, Vorträge, Workshops, digitale Events und viele weitere Überraschungen eingesetzt. Zur Eröffnung der DTS World können sich die Besucher auf eine Agenda mit vielen Highlights freuen.? Shamki Wolski, Head of Marketing DTS Systeme GmbH

Agenda:

09.30 ? 10.00 Uhr Opening Keynote

Kai Mallmann, CEO DTS Systeme GmbH

10.00 ? 10.30 Uhr Cyber Security Predictions

Sergej Epp, Chief Security Officer I Cyber Security Advisor Palo Alto Networks

10.45 ? 11.30 Uhr Ganzheitliche Cyber Security Plattform

Markus Kohlmeier, Head of Cyber Security DTS Systeme GmbH

13.30 ? 14.00 Uhr Keynote

Kai Mallmann, CEO DTS Systeme GmbH

14.00 ? 14.45 Uhr Aktuelle Bedrohungen aus dem Internet in DE

Norbert Heuermann, Kriminalpolizei/Landeskriminalamt KHK

15.00 ? 15.30 Uhr Ihr Weg in die Cloud

Timo Butenkemper, Head of Sales ? Cloud DTS Systeme GmbH

15.30 ? 16.30 Uhr Customers Stories

Frederik Neuhaus (Co-Founder & CEO, clockin GmbH), Julian Heinl (Leiter Security, Vedes AG), Wolfgang Fey (Leiter IT, Aschendorff Medien GmbH & Co.), Alexander Waltering (Microsoft Systems Engineer IT eCommerce ? Operations, Thalia Bücher GmbH), Markus Nienaber (Regional Director, DTS Systeme Münster GmbH), Johann Miske (Senior Account Manager, DTS Systeme Münster GmbH)

Business und persönlicher virtueller Kontakt: intelligent und spielerisch in Szene gesetzt

Zunächst wird die DTS World für besondere Veranstaltungen genutzt und stetig in die Geschäftsprozesse mit weiteren Events und zusätzlichen Aktionen verknüpft. Interessierte Bewerber haben zudem auch die Gelegenheit, direkt Kontakt mit der HR-Abteilung von DTS aufzunehmen, sich über aktuelle Gesuche an der Job-Wall zu informieren und sich ein Bild über das DTS Team durch die Polaroid-Wall zu machen. Viele Ansätze, mehr über DTS zu erfahren, sind schon in der Planung, denn online sind die Möglichkeiten schier unbegrenzt.

Entdecken Sie die Zukunft ? mit DTS Systeme!

Die Zukunft ist digital und die Zukunft beginnt jetzt mit der DTS World! Die virtuelle Welt wird den persönlichen Kontakt in einem gewissen Maße ersetzen. Natürlich freut man sich auch bei DTS Systeme schon auf die realen 1to1-Gespräche mit Kunden und Interessenten. Bis dahin und für die Zukunft sind jedoch innovative Ansätze und kreative Lösungen weiterhin ein Bestandteil, langfristig erfolgreich am Markt zu agieren. ?Wir von DTS Systeme wollen neue Wege gehen und diese insbesondere durch moderne Technologien für die IT sowie für das eigene Business beschreiten?. Kai Mallmann, CEO DTS Systeme GmbH

Interessenten von führenden IT-Lösungen und besonderer Interaktion können sich unter dem nachfolgenden Link bis zum 25. Februar 2021 anmelden:

DTS Systeme steht als erfolgreicher IT-Dienstleister seit über 35 Jahren deutschland- und europaweit für Innovation, Kompetenz sowie Leidenschaft. Hinter dem Namen steht eine Technik Company bestehend aus den 3 Kernbereichen Datacenter, Technologies und IT-Security. Im Bereich der IT-Security sind wir zudem ein anerkannter Hersteller. Darüber hinaus haben wir uns als Managed Services Experten und Security Operations Center fest etabliert. Nicht nur in der IT-Sicherheit sondern auch in der Cloud sind wir sowohl Urgestein als auch Vorreiter. Mit unserem hybriden Baukastenkonzept und der Managed Multi Cloud entwickeln wir „Made in Germany“ Know-how in der Wolke. Dieses vielfältige Fachwissen stellt ein echtes Alleinstellungsmerkmal auf dem IT-Markt dar. Über 300 Mitarbeitende an 14 Standorten stellen mit zwei eigenen zertifizierten Rechenzentren sowie einem Co-Location Partnerrechenzentrum in Deutschland ganzheitliche Lösungen und Services zur Verfügung, rund um die Uhr an 365 Tagen. Als Ihr zentraler Ansprechpartner, hilft die DTS Ihnen bei der Erfüllung sämtlicher Anforderungen, der optimalen Nutzung Ihrer Potenziale, zeigt innovative Lösungswege auf und bietet Ihnen rund um die Uhr die für Sie passenden Service-Mehrwerte.