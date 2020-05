explorhinoöffnet virtuelle Werkstatt für junge Tüftler

Für Kinder und Jugendliche, die Spaß am Tüfteln und Selbermachen haben, ist die offene Werkstatt des explorhino ein beliebter Anlaufpunkt. Im AAccelerator können sie die Angebote normalerweise immer samstags von 13 bis17 Uhr nutzen. Auch wenn das aktuell persönlich nicht geht, bietet das explorhino eine digitale Alterative an. Am Samstag, 16. Mai 2020, zwischen 14 und 16 Uhr, können interessierte Kinder und Jugendliche, die gerne programmieren lernen wollen, das Online-Angebot nutzen und die offene Werkstatt digital besuchen. Per Videochat erhalten sie Anregungen, Unterstützung und können sich untereinander austauschen. Außerdem erhalten die jungen Bastler ganz im Sinne des Konzepts der offenen Werkstatt praktische Anleitungen zum Selbermachen. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung auf www.explorhino.de möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen.