Explosives Wachstum und Chancen begünstigen die europäische Expansion von Kaon Interactive

Die interaktive Vertriebs- und Marketing-Plattform von Kaon beschleunigt digitale Transformationen für europäische Unternehmen in der Zeit nach COVID-19

Kaon Interactive (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2868185-1&h=30793029&u=htt ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868185-1%26h%3D1590905 795%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kaon.com%252F%26a%3DKaon%2BInteractive&a=Kaon+ Interactive) , der führende Anbieter von interaktiven Vertriebs- und Marketinganwendungen für globale B2B-Marken, gab heute seine Expansion nach Europa bekannt, um die Partnerschaften des Unternehmens mit globalen B2B-Organisationen zu stärken. Das Unternehmen hat außerdem zwei neue Führungskräfte eingesetzt, um die EU-Erweiterung zu beschleunigen Daneben hat es führende europäische Unternehmen wie die Theo Förch (https://c212.net/c/link/?t= 0&l=de&o=2868185-1&h=3655620741&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D2868185-1%26h%3D3805545465%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fen.foerch.com %252F%26a%3DF%25C3%25B6rch&a=F%C3%B6rch) GmbH & Co. KG als neue Kunden gewonnen.

Die Lösungen von Kaon Interactive werden von Vertriebsteams und Marketingexperten in fast 150 Ländern genutzt. “Trotz des zweistelligen prozentualen Rückgangs der globalen Wirtschaftsaktivität seit März 2020 ist der Kundenengagement-Index (Customer Engagement Index) von Kaon Interactive für seine interaktiven Vertriebs- und Marketinganwendungen um über 55 % gestiegen”, sagte Gavin Finn, President & CEO von Kaon Interactive. “Basierend auf unseren aggregierten Nutzerdaten für digitale Vertriebs- und Marketinganwendungen haben europäische Unternehmen unmittelbar nach den Lockdown-Anweisungen in ihren Ländern einen rapiden Rückgang der B2B-Vertriebsaktivitäten verzeichnet und keinen raschen Übergang zu virtuellen Verkaufsumgebungen vollzogen. Viele europäische Unternehmen kämpfen noch immer mit der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Anpassung an ein vorwiegend digitales Customer-Engagement-Modell. Diese europäische Expansion ist eine Gelegenheit für Kaon, Unternehmenskunden durch und über diese Krise hinaus zum Erfolg zu verhelfen.”

Kaons transformierende Vertriebs- und Marketinganwendungen ermöglichen es Unternehmen, potenziellen Kunden den Wert eines Produkts oder einer Lösung durch interaktive, virtuelle Erfahrungen effektiv zu vermitteln. Diese Anwendungen tragen dazu bei, den Umsatz zu steigern und die Marketingkosten zu senken. Die Anwendungen werden einmal erstellt und überall auf allen kommerziellen Geräten und Betriebssystemen eingesetzt.

Ein innovativer europäischer Branchenführer ist die Theo Förch GmbH & Co. KG mit Sitz in Neuenstadt (Deutschland). Die digitale Vertriebsplattform des Unternehmens ist das Herzstück seiner Wettbewerbsstrategie und verändert sein Customer-Engagement-Modell von Grund auf. Um sein Lagersystem VARO? zur weiteren Marktführerschaft voranzutreiben, konzentriert das Unternehmen sich darauf, das Kundenerlebnis zu verbessern und hat dazu eine interaktive Anwendung zur Kundenbindung eingeführt, die die Visualisierung, Spezifizierung und Bestellung einzelner Produkte und Komplettlösungen während der Verkaufsgespräche unterstützt. FÖRCH beauftragte Kaon Interactive mit der Konfiguration und visuellen Gestaltung der einzelnen Kundenlösungen, um die Flexibilität bei der Nachfrage und dem Bedarf seiner VARO-Regal-, Lager- und Sortimentslösungen auf einfache Weise zu präsentieren.

“Bevor wir die Anwendung Kaon Interactive Space Planning Tool einsetzten, sind wir der branchenüblichen Praxis nachgegangen, Spezifikationen und Vorschläge manuell zu entwickeln, um Systeme zu entwerfen, die in den Umgebungen unserer Kunden konfiguriert wurden”, sagte Alexander Emmert, Geschäftsbereichsleiter Digital Business International bei FÖRCH. “Heute haben wir einen Großteil dieses Prozesses automatisiert, wodurch wir die Kundenlösungen verbessern und den Verkaufszyklus und die Kundenvorlaufzeit drastisch verkürzen konnten. Das System erstellt automatisch konsistente visuelle Darstellungen, die ein gemeinsames und korrektes Verständnis zwischen Kunde, Vertrieb und unserem Bestandssystem bis hin zur Lieferung und Installation darstellen. Die Pandemie hat den Wert dieser digitalen Strategie unterstrichen, denn die Effizienz und der interaktive Charakter dieser Anwendung haben die Fähigkeit unserer Vertriebsmitarbeiter, Kunden effektiv anzusprechen und komplexe Produktangebote zu kommunizieren, auf brillante Weise verändert. Es handelt sich hier um einen ganz neuen Ansatz.”

Um mit der wachsenden europäischen Nachfrage Schritt zu halten, hat Kaon jüngst in den Niederlanden zwei bedeutende Neueinstellungen vorgenommen, darunter auch nennenswerte Direktorenposten. Zu diesen Neueinstellungen von Kaon gehören:

– Thomas Scheerder , Senior Director, Strategic Accounts. Dieser hatte zuvor verschiedene Vertriebspositionen für aufstrebende Technologie-, Event- und Softwareunternehmen inne. – Sandra Velema-Hijnen , Executive Director – Head of Account Management, eine hocheffektive Führungskraft für Vertrieb und Geschäftsentwicklung, die eine erfolgreiche Karriere bei der Förderung des Wachstums durch B2B-Beratungspartnerschaften mit Kunden aufgebaut hat.

Der erhöhte Einsatz von Kaon-Anwendungen während dieser Krise verdeutlicht drei wesentliche Erkenntnisse: die Stärke einer digitalen Transformationsplattform im heutigen globalen Klima, die Bedeutung von Agilität im Geschäft und im Kundenengagement sowie die Notwendigkeit eines Wachstumsdenkens sowohl bei der kurz- als auch bei der langfristigen Planung der Geschäftskontinuität. Kaon freut sich darauf, seinen Kunden durch diese europäische Expansion kontinuierliches Wachstum und Erfolg zu ermöglichen.

Kaon Interactive ist ein B2B-Softwareunternehmen. Die interaktiven Vertriebs- und Marketinganwendungen von Kaon Interactive vereinfachen komplexe Produkt- und Lösungskonzepte auf visuell ansprechende Weise überall und jederzeit und verwandeln Interessenten in Kunden. Die interaktiven 3D-Vertriebs- und Marketinganwendungen des Unternehmens gestalten Marketinginhalte zu Produkten und Lösungen in visuelle Geschichten um. Dadurch werden das Kundenengagement verstärkt, die Marketingausgaben gesenkt und der Verkaufszyklus beschleunigt. Ob virtuell oder in Person: mehr als 5.000 interaktive Kaon-Anwendungen werden weltweit von führenden globalen B2B-Unternehmen in Branchen wie Biowissenschaften, Fertigung und Technologie eingesetzt. Weitere Informationen über Kaon finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2868185-1&h=40558 1143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868185-1%26h %3D3443121985%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0 %2526l%253Den%2526o%253D2809890-1%2526h%253D398449706%2526u%253Dhttp%25253A%2525 2F%25252Fwww.exhibitoronline.com%25252Fadtrack.asp%25253Fpage%25253Dwww.kaon.com %252526sc%25253Dnewsitem%2526a%253Dwww.kaon.com%26a%3Dwww.kaon.com&a=www.kaon.co m .

Die 1963 gegründete Theo Förch GmbH & Co. KG ist eines der führenden Direktvertriebsunternehmen für Werkstatt-, Montage- und Befestigungsartikel für Handels- und Industrieunternehmen. Die Produktpalette umfasst Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge, Werkstattchemikalien, Werkstattbedarf, Diamantgeräte, Bauchemie, Befestigungsmittel, Rohrdämmung, Dachlüftung und vieles mehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t =0&l=de&o=2868185-1&h=607720999&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D2868185-1%26h%3D2105238820%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.foerch.co m%252F%26a%3Dwww.foerch.com&a=www.foerch.com .

