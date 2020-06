ExSchutz Seminare im Sommer am Timmendorfer Strand und Travemünde

Der Sommer naht und mit ihm die Normalität? Wohl kaum. Trotz Lockerungen und Grenzöffnungen werden für die meisten auch in der schönsten Zeit des Jahres die Gedanken noch um ganz andere Themen kreisen, als um Muße und Entspannung. Wie sicher ist der Job wirklich ? und wie geht es mit der Karriere weiter??

Selbst wenn nach wie vor manche Analysten mit einer raschen Erholung rechnen ? der gleichzeitige Absturz der gesamten Weltwirtschaft macht Prognosen, die sich auf Modelle aus der Vergangenheit stützen, größtenteils zu einer Art Kaffeesatzleserei.? ?

Schon seit Jahren nutzen immer mehr Fach- und Führungskräfte einen Teil des Sommers für ein Format, das für Souvenirs mit echtem Mehrwert sorgt ? die HDT-Sommerakademie. Diese steht für konzentriertes Arbeiten und Wissensgewinn in wunderschöner und aufgrund vielfältiger professioneller Hygienemaßnahmen sicherer Atmosphäre.?

2020 ist die HDT-Sommerakademie sogar wichtiger denn je, da angesichts der hohen Verdichtung der Arbeit, die mit dem steigenden Veränderungsdruck eher weiter zunehmen wird, in der übrigen Zeit kaum noch Luft bleibt, um neue Ideen zu entwickeln. So gesehen macht die HDT-Sommerakademie aus der Not eine Tugend, indem sie Teilnehmer an Nord- und Ostsee sowie an weiteren ausgewählten Orten mit direkt anwendbarem Praxiswissen versorgt, das dabei hilft, den persönlichen Erfolg in den kommenden Monaten spürbar zu steigern.

Aufgrund des großen Erfolges in den Vorjahren und der hohen Nachfrage hat das HDT sein Angebot an ExSchutz-Seminaren im Sommer am Timmendorfer Strand und Travemünde ausgeweitet.

Hier einige Veranstaltungen:

Weiterbildung im Explosionsschutz

07.07.2020 in Timmendorfer Strand, Maritim Seehotel

https://www.hdt.de/W-H050-07-100-0?

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU:?Inverkehrbringen nicht elektrischer ATEX-Produkte

08.07.2020 in Timmendorfer Strand, Maritim Seehotel

https://www.hdt.de/W-H050-07-102-0?

Zündgefahrenbewertung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

09.07.2020 in Timmendorfer Strand, Maritim Seehotel

https://www.hdt.de/W-H050-07-103-0?

Ausbildung zum Explosionsschutzbeauftragten

18.08.2020-21.08.2020 in Travemünde

https://www.hdt.de/W-H050-08-075-0?

Befähigte Person für den Explosionsschutz: Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen?mit Prüfung zu “Befähigte Person für die Prüfungen zum Explosionsschutz gemäß Anhang 2, Abschnitt 3, Absatz 3.1 BetrSichV”

vom 07.- 09.09.2020 in Travemünde

www.hdt.de/W-H010-09-800-0?

Alle Seminare zum Thema ExSchutz gibt es hier:

https://www.hdt.de/seminare-workshops/gefahrstoffegefahrgutexplosionsschutz/explosionsschutz/?

Alle Seminare der Sommerakademie sind hier gelistet:

https://www.hdt.de/sommerakademie?