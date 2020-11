EyeCheck Thermo- Die intelligente Wärmebildkamera

Passive Thermografie- Lock-In Thermografie – Glue Inspection- Weld Sem Inspection ? Füllstanderkennung – Leckageprüfung- Verpackungskontrolle

Die smarte Wärmebildkamera EyeCheck Thermo bietet Ihnen Lösungen für Thermografieanwendungen in Bereichen der passiven und aktiven Thermografie sowie Lock-in Thermografie.? Die Lock-in Thermografie ermöglicht die zuverlässige und lückenlose Erkennung verschiedener Strukturfehler. EeyCheck Thermo ist kompakt und individuell programmierbar. Sie passt sich Ihren Bedürfnissen und Anwendungen an. Durch ihre 8 Ein- und 8 Ausgänge und der 24V Toleranz ist sie universal einsetzbar. Zudem lassen sich mit der grafischen Programmieroberfläche eine Vielzahl von Aufgabenstellungen einfach per Drag-and-Drop-Programmierung bewerkstelligen.

EyeCheck Thermo kann zum Beispiel in der Automobilindustrie, der Lebensmittelindustrie, in der Kontrolle und zur Fehlersuche eingesetzt werden. Nutzen auch Sie die Vorteile und die vielen Anwendungsbereichen der intelligenten Wärmebildkamera EyeCheck Thermo!

Erfahren Sie mehr über EyeCheck Thermo und ihre Anwendungsbereiche:

