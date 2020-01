eZ erweitert die Fähigkeiten seiner Digital Experience Platform (DXP) mit fortschrittlichen B2B Commerce-Funktionen für digitale Kundenerlebnisse

eZ Systems, der Anbieter für digitale Kundenerlebnisse, gab heute bekannt, dass er eine E-Commerce-Software von silver.solutions, dem E-Commerce-Dienstleister, der sich auf die Bereitstellung von B2B E-Commerce-Lösungen spezialisiert hat, erworben hat. Mit dieser Vereinbarung stärkt eZ Systems sein Angebot, das gesamte Spektrum moderner digitaler Erfahrungen abzudecken und die Entwicklung neuer E-Commerce-Funktionen zu beschleunigen.

?Von Anfang an hat silver.solutions seine Commerce-Technologie auf eZ Platform und Symfony entwickelt, so dass es für uns naheliegend war, diesen Kauf zu tätigen?, sagt Bertrand Maugain Co-CEO und CCO von eZ Systems. ?Anders als einige unserer Wettbewerber fügen wir unserem Portfolio keine neue Technologie hinzu, sondern bauen auf dem soliden und kompakten Fundament auf, das eZ Platform bietet?. Er fügt hinzu: ?Da wir uns von einem reinen CMS-Anbieter zu einem echten DXP-Anbieter entwickelt haben – bei dem Content, Commerce, Personalisierung, Interoperabilität und Erweiterbarkeit die Schlüsselelemente sind – müssen wir in der Lage sein, schnell und agil auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren?.

Als langjähriger Partner von eZ hat silver.solutions seine E-Commerce-Technologie ursprünglich als zusätzliche Software auf Basis der Technologie von eZ entwickelt. Seit 2017 hat silver.solutions eine E-Commerce-Lösung in die eZ Platform v2 integriert und sich 2018 mit eZ Systems zusammengetan, um die E-Commerce-Fähigkeiten als Teil der eZ-Lösung unter dem Namen eZ Commerce zu entwickeln und anzubieten. Bis heute profitieren zahlreiche Kunden von den Synergien des nahtlosen Zusammenspiels beider Technologien.

?Wir bei silver.solutions freuen uns über diesen Schritt, da eZ Systems die Engineering-Ressourcen und die Vision hat, das Kernprodukt weiter in Richtung DXP zu entwickeln. So können wir uns auf die Entwicklung von B2B E-Commerce-Add-Ons konzentrieren und die Software an spezifische Kundenwünsche anpassen. silver.solutions wird seine bestehende E-Commerce-Lösung silver.eShop weiterhin anbieten. So können wir unseren Kunden je nach Anforderung und Strategie zwei Lösungen anbieten?, sagt Ania Hentz, CEO von silver.solutions.

Roland Benedetti, Chief Product Officer bei eZ Systems, fügt hinzu: ?Unternehmen müssen ihren Kunden zunehmend die Möglichkeit geben, Online-Prozesse reibungslos, sicher und einfach abzuwickeln. E-Commerce ist zu einem Kernstück dessen geworden, was digitale Erlebnisplattformen bieten müssen. Durch die Integration einer E-Commerce-Lösung als Kernstück unserer Plattform können wir die Möglichkeiten unserer Plattform erweitern. Insbesondere können wir jetzt gute Integrationsmöglichkeiten mit Business-Softwaresystemen wie ERP- und CRM-Systemen wie MS Dynamics, SAP oder anderen bieten?.

Das silver.solutions-Team wird eZ in der Übergangszeit unterstützen und begleiten. eZ wird die Ressourcen für die E-Commerce- Entwicklung aufstocken und die Investitionen in die Entwicklung der Software erhöhen. Als starker Partner und erfahrener E-Commerce-Experte wird silver.solutions weiterhin innovative B2B E-Commerce Lösungen entwickeln und als Full-Service-Dienstleister sein erfolgreiches Projektgeschäft fortsetzen.

Über eZ

eZ Systems ist ein globaler Anbieter einer Digital Experience Platform (DXP), der Unternehmen dabei unterstützt, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren, den Wert ihrer Inhalte zu maximieren und erstklassige Kundenerlebnisse bereitzustellen. eZ bietet eine Software-Plattform für Tausende von Unternehmen, um durch Content Management, Website-Aufbau, E-Commerce, Personalisierung und beschleunigte Entwicklungsmöglichkeiten optimierte digitale Erlebnisse entlang der gesamten Customer Journey zu schaffen. Mit eZ haben Sie die Werkzeuge, um langfristige Beziehungen zu Ihren Endkunden aufzubauen – unabhängig von Plattform, Kanal oder Gerät.

Bei eZ Systems dreht sich alles um Menschen, Ideen und Innovation. eZ ist ein Unternehmen von Content-Spezialisten, die Inhalte lieben. Angetrieben von einer aktiven, globalen Open-Source-Community ist eZ stolz darauf, offene Standards zu nutzen und mit brillanten Köpfen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Die Technologie von eZ hilft Ihrem Unternehmen zu wachsen, und das Team und seine Partner stellen sicher, dass Sie das Wissen und die Unterstützung haben, die Sie auf jedem Schritt des Weges benötigen.

Über silver.solutions

silver.solutions ist ein erfahrener E-Commerce-Dienstleister und Softwarehersteller in Berlin. Seit dem Jahr 2000 realisiert das Unternehmen anspruchsvolle E-Commerce-Lösungen für weltweit tätige Unternehmen.

Die E-Commerce-Software silver.eShop, das Kernprodukt von silver.solutions, wurde speziell für B2B E-Commerce entwickelt und ist ideal für die Integration in ERP-Systeme geeignet. silver.solutions bietet zusätzlich mit dem Multishop eine spezielle Lösung für den Aufbau von Händlerplattformen an.

Mit diesem Know-how hat silver.solutions als OEM-Hersteller und langjähriger Partner von eZ Systems die E-Commerce-Software von eZ entwickelt und die Shopfunktionen eng mit der Digital Experience Platform (DXP) – eZ Platform ? von eZ integriert.