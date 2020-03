ezyPick und “Das Ding des Jahres” Kleben ohne fummeln (FOTO)

Ein Klebeband, dessen Anfang man sofort findet: Die HamburgerSexologin Jana Welch hat ein cooles Teil entwickelt, mit dem sich Pakete ohneFummeln zukleben und ohne Schere wieder öffnen lassen. Bei der Erfindershow “DasDing des Jahres” (Pro7) gab es dafür schon viel Beifall von der Jury.

Aller Anfang ist schwer: Das weiß jeder, der schon mal ein Paket zugeklebt hat.

Denn die handelsüblichen Klebebänder lösen sich nur durch mühsames nerviges

Fummeln von der Rolle. Ab sofort ist Schluss damit, dank eines genialen Einfalls

der Sexologin Jana Welch. Die Wahl-Hamburgerin ärgerte sich als häufige

Online-Shopperin über lästige und zeitraubende Klebearien und Fingernagelbrüche.

Sie dachte verstärkt über einen Klebeband-Anfang nach, der immer greifbar ist.

Das war die Geburtsstunde von ezyPick – und die Lösung war ein klebstoffreier

schmaler Streifen an der Seite des Klebebands, der farblich so abgesetzt ist,

dass man ihn immer findet. Problemlos abziehen, fest und lange kleben, das ist

das Prinzip von ezyPick, denn das Band ist besonders stabil und reißfest.

Zwischen dem ersten Einfall und dem Prototyp lagen fast fünf Jahre, denn Jana

Welch wollte erst ihr Studium der Sexologie in trockene Tücher bringen. Doch

dann war es soweit und das Startup-Abenteuer begann. Entgegen üblicher Trends

setzte Jana Welch darauf, alle Produktionsschritte in Deutschland stattfinden zu

lassen. So konnte sie als Einzelgründerin ein Netzwerk aus Spezialisten für sich

begeistern, die in teils unüblichen Zusammenarbeitsmodellen ihre Idee in die Tat

umsetzen. So hat z. B. die Werbeagentur TBWA Hamburg ein ganzes Team

bereitgestellt, das jetzt als ihre Marketingabteilung im Startup agiert. Der

Materialhof der Diakonie in Rendsburg unterstützt die Konfektionierung.

Zeitgleich kam der Entschluss, ezyPick bei der ProSieben-Erfindershow “Das Ding

des Jahres” vorzustellen. Jury-Mitglied Lena Gercke konnte gar nicht mehr

aufhören, Pakete zuzukleben und auch REWE-Einkaufsschef Ralf Moog war von dieser

Innovation angetan. Was zusätzlich beeindruckte, war die Nachhaltigkeit: Da das

Abziehen so leicht geht, können Karton und Plastik ganz schnell getrennt in den

passenden Müll wandern.

Damit gehört Fummeln der Vergangenheit an – oder, wie Sexologin Jana Welch

meint: “Fummeln ist etwas ganz Wunderbares – aber bitte nicht an Klebebändern”.

Und plötzlich ist aller Anfang leicht….

Ausgestrahlt wird “Das Ding des Jahres” mit dem ezyPick am 4. März 2020 um 20:15

Uhr auf ProSieben. Erhältlich ist ezyPick ab März auf Amazon und ab Mai im

Handel – z.B. bei REWE. Mehr Infos unter: www.ezypick.de

Pressekontakt:

Ihre Fragen beantworten wir gern:

adam brand activation GmbH

Mulackstraße 11

10119 Berlin

Telefon: +49 30 56588873

Fax: +49 30 56588974

Email: kontakt@ecksteinpr.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141874/4534999

OTS: ezyPick

Original-Content von: ezyPick, übermittelt durch news aktuell