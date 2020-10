Führende Politiker der Welt sind sich in ihrer Antwort auf COVID-19 einig

Health: A Political Choice – Act Now, Together

– Die COVID-19-Pandemie hat in der Weltwirtschaft verheerenden Schaden angerichtet und droht, jahrzehntelange Fortschritte im Gesundheitswesen zunichte zu machen – “Health: A Political Choice – Act Now, Together” ist die jüngste in einer Reihe von Abhandlungen, die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation verfasst wurden. Sie ruft die Hauptakteure auf, gemeinsam auf die Pandemie und andere unmittelbare und langfristige Bedrohungen zu reagieren – Die Publikation wird während des Weltgesundheitsgipfels vorgestellt – dieses Jahr eine vollständig digitale, interaktive Konferenz mit einem frei zugänglichen Programm – und sie fällt mit dem 75. Jahrestag der Generalversammlung der Vereinten Nationen zusammen

Die COVID-19-Pandemie hat beispiellose globale Störungen und Herausforderungen mit sich gebracht. Sie hat die bestehenden Lücken in der universellen Gesundheitsversorgung aufgezeigt und vergrößert und den dringenden Bedarf an qualitativ hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten für alle – ohne Preisschild – deutlich gemacht.

“Health: A Political Choice – Act Now, Together” ruft die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, gemeinsam auf die COVID-19-Pandemie und andere unmittelbare und langfristige Bedrohungen für die Gesundheit der Bevölkerung und die Weltwirtschaft zu reagieren. Es ist die jüngste in einer Reihe von Abhandlungen, die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation entstanden sind, der erste davon – Health: A Political Choice – forderte eine flächendeckende Gesundheitsversorgung.

Zur diesjährigen prestigeträchtigen Autorenriege gehören Amina J. Mohammed, stellvertretende Generalsekretärin der UNO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor, und der Präsident Südafrikas, Cyril Ramaphosa.

Die Publikation konzentriert sich auf fünf Schlüsselbereiche:

1. Einschließende Wirtschaft, definiert durch einen neuen Gesellschaftsvertrag und das Streben nach Fortschritt für alle 2. Die Grundvoraussetzungen für ein gesundes Leben 3. Gerechte Investitionen und die Verwirklichung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung 4. Gesundheit im digitalen Zeitalter und wie Technologie helfen kann, die Menschenrechtsagenda neu zu gestalten 5. Die langfristige Perspektive der globalen Gesundheit

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte: “Nie war es klarer als heute, dass Gesundheit eine politische und wirtschaftliche Entscheidung ist. In den letzten 20 Jahren haben die Länder viel in die Vorbereitung auf Terroranschläge investiert, aber relativ wenig in die Vorbereitung auf den Angriff eines Virus – der, wie die COVID-19-Pandemie bewiesen hat, weitaus tödlicher, zerstörerischer und kostspieliger sein kann.

“Dies wird nicht die letzte Pandemie sein. Aber wenn die nächste kommt, muss die Welt vorbereitet sein. Ein Teil des Engagements eines jeden Landes für einen besseren Wiederaufbau muss daher der öffentlichen Gesundheit gelten, als Investition in eine gesündere und sicherere Zukunft.” Sie können das Video hier herunterladen https://we.tl/t-tSP8H2o0mS

“Health: A Political Choice – Act Now, Together” ist eine offizielle Publikation des Global Governance Project, die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation erstellt wurde. Das Global-Governance-Projekt ist eine gemeinsame Initiative der GT Media Group, eines in London ansässigen Verlags, des Global-Governance-Programms an der Munk School of Global Affairs and Public Policy an der Universität Toronto und des Global Health Centre am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf.

Sie können sich “Health: A Political Choice – Act Now, Together” online ansehen unter https://bit.ly/HAPC2020

