Führungswechsel bei der OSC AG

Ab Oktober 2020 wird bei dem SAP?-Gold-Partner OSC AG eine neue Führungsära eingeläutet ? die Vorstände Peter Duve, Dr. Dietmar Kamp und Timm Nissen übergeben ihre Positionen und Aufgaben zum 1. Oktober 2020 an den langjährigen OSC Beratungsleiter und Prokuristen Jan-Henrik Rüß und Torsten Bohlmann, Prokurist der All for One Group. Die Verträge der OSC-Gründer sind dabei planmäßig zum 30. September 2020 ausgelaufen. Timm Nissen, Peter Duve und Dr. Dietmar Kamp stehen der neuen Riege für eine reibungslose Übergabe bis 31. Dezember 2020 beratend zur Seite.

Unterstützt wird der neue Vorstand von einem erfahrenen Management-Team, dem Helge Neitzel, Tim Jaschik und Jan Steinberg angehören. Helge Neitzel verantwortet den Vertrieb, Jan Steinberg leitet den Logistikbereich und Tim Jaschik übernimmt die Themen HCM und Unternehmenssteuerung.

Der bisherige erfolgreiche Kurs der OSC AG wird beibehalten, das Beratungshaus bleibt eine selbstständige und unabhängige Einheit innerhalb der All for One Group – das Schnellboot im Norden mit regionalem Fokus und Zielmarkt.

?Die eindrucksvolle Erfolgsgeschichte der OSC wird fortgeschrieben. Die Vorstände Timm Nissen, Peter Duve und Dr. Dietmar Kamp übergeben ein top aufgestelltes Unternehmen. Sie haben ganze Arbeit geleistet ? als Unternehmer und großartige Persönlichkeiten. Das neue Führungsteam steht in den Startlöchern ? und wird die OSC auf ihrem erfolgreichen Kurs halten. Davon bin ich fest überzeugt!?, so Lars Landwehrkamp, Vorstandssprecher der All for One Group.

Die OSC AG unterstützt Unternehmen und Organisationen seit mehr als 25 Jahren, sich den stetig wachsenden Anforderungen ihrer Märkte aktiv zu stellen und ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in unruhigen Gewässern mit den jeweils besten Lösungen der SAP? zu stärken. Dabei versteht sich OSC als SAP? – und ERP-Lotse im mittelständischen Markt und sorgt mit den stets den Erfordernissen angepassten, marktreifen SAP?-Produkten für den richtigen und nachhaltigen Kurs. Über 100 Crew-Mitglieder passen dabei SAP-Standards an unternehmensspezifische Bedürfnisse an. Als Teil der All for One Group integriert die OSC Mannschaft die verschiedenen SAP? -Lösungen für SAP? All in One und SAP? Business One in das vorhandene Umfeld. Das gilt nicht nur für den Ausbau von logistischen Funktionen, sondern auch für Ihre Herausforderungen in der Personalwirtschaft und Unternehmenssteuerung. Die OSC AG sorgt für die richtige Takelage, den richtigen Lotsen und optimale Navigation.