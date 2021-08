Fünf Neuzugänge lassen QBE Deutschland weiter wachsen

QBE Deutschland verstärkt sein Team in Düsseldorf mit fünf neuen, erfahrenen Mitarbeiter:innen und zeigt damit, welches Wachstumspotenzial in dem Industrieversicherer steckt. Stefan Kunde und Andrew Billington starteten im Juli. Alexander ter Steege, Melanie Malina und Sebastiaan Lambalk sind im August dazugestoßen.

„Mit den fünf neuen, engagierten Mitarbeiter:innen können wir unser Team in Düsseldorf weiter stärken und unsere Kapazitäten ausbauen. Wir freuen uns daher sehr über den weiteren Zuwachs und blicken hinsichtlich unserer Wachstumsambitionen positiv in die Zukunft.“, sagt Andrea Brock, Hauptbevollmächtigte von QBE Europe SA/NV.

Stefan Kunde stieg mit 10 Jahren Berufserfahrung in der Versicherungsbranche als Assistant Underwriter Property im Juli bei QBE ein. Zuvor war er bei der MSIG Insurance Europe AG und der Aviaco GmbH tätig.

Andrew Billington besetzt die Position des Capital Modelling Managers, nachdem er bei der ERGO als Capital Modelling Actuary und bei der Liberty Specialty Markets in Köln als Reinsurance Actuary langjährige Berufserfahrung gesammelt hat.

Als Underwriter Financial & Specialty Markets startete Alexander ter Steege. Als ehemaliger Account Manager in einem deutschen Unternehmen des international tätigen Maklerhauses Howden Group Holdings bringt er mehrjährige Erfahrungen in der Beratung zu Managerhaftpflicht und -rechtsschutz mit.

Melanie Malina ist seit August als Country HR Managerin bei QBE aktiv. Zuletzt war sie als Senior HR Business Partnerin bei Emerson Process Management und HR Managerin bei Habitat Deutschland GmbH. Sie bringt 25 Jahre HR-Erfahrungen in der Automatisierungs- und Prozessleittechnik sowie im Einzelhandel mit.

Sebastiaan Lambalk steigt mit 14 Jahren Berufserfahrung in der Versicherungsbranche als Strategy Executive for Europe bei QBE ein. In den letzten 12 Jahren hat er bei der Versicherungsgesellschaft MS Amlin in verschiedenen Funktionen gearbeitet, die sich hauptsächlich auf Strategieentwicklung und Digitalisierung konzentrierten.