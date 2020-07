Für ein Smart Home auch außer Haus mit den myGEKKO Plus Services

Die myGEKKO Plus Services sind Zusatzdienste, die via Smartphone oder Tablet genutzt werden können. Dadurch haben Sie auch außerhalb Ihres Zuhause immer alles im Blick und unter Kontrolle. Es gibt verschiedene Services, die einzeln oder als Home Bundle erworben werden können. Sie sind noch unschlüssig? Kein Problem, denn die Plus Services können drei Monate lang gratis getestet werden. Danach können sie einfach im?Login-Bereich?erworben und anschließend auf dem myGEKKO SLIDE schnell und unkompliziert aktiviert werden.

Folgende Dienste machen Ihr intelligentes Zuhause noch smarter:

myGEKKO Plus Live Viewer

Mit dem Live Viewer können Sie zusätzlich zu Ihrem Displaycontroller mit einem weiteren Gerät auf Ihren myGEKKO zugreifen und alle Systeme überwachen, konfigurieren und steuern. Sind Sie also im Besitz eines myGEKKO SLIDE, der sich standardmäßig im Erdgeschoss befindet, können Sie zum Beispiel mit Hilfe des Live Viewer auch aus der Garage aus auf Ihren Slide zugreifen. In diesem Fall über Tablet oder Smartphone. Somit können Sie mit mehreren Display Geräten auf Ihren myGEKKO zugreifen. Der Live Viewer spiegelt die Benutzeroberfläche des myGEKKO eins zu eins wieder.

myGEKKO Plus Live Support

Dieser Service ermöglicht Ihnen, dass ein Fachmann von der Ferne aus temporär auf Ihren myGEKKO zugreifen kann. Mit nur einem Klick aktivieren Sie den zeitlich begrenzten Supportzugang frei. Das erspart Ihnen nicht nur das Organisieren eines passenden Termins mit dem Fachmann, sondern auch das Warten darauf. Mit diesem Dienst können Fehler oder Optimierungen im Handumdrehen erledigt werden, ohne dabei viel Zeit oder Energie investieren zu müssen.

myGEKKO Plus Live Web App

Mit der Live Web App haben Sie Ihr Zuhause immer mit dabei. Dieser Dienst benötigt keine zusätzlichen Netzwerkkonfigurationen und ist mit jedem beliebigen Smartphone, Tablet oder PC bedienbar. So können Sie beispielsweise kurz bevor Sie vom Urlaub heimkehren, die Zimmer auf Ihre Wohlfühltemperatur einstellen, die Rollos hochfahren, Ihre Lieblingsmusik spielen lassen oder die Heizung wieder hochfahren. So kommen Sie in ein Zuhause zurück, das Sie gefühlt nie verlassen haben. Einfach Ihr Zuhause via App überprüfen und steuern.

myGEKKO Plus Query API

Mit diesem Service kann ein Drittsystem wie Amazon Alex oder Siri auf die an Ihren myGEKKO angeschlossen Systeme und Funktionen zugreifen und Sie können damit Daten abfragen oder Befehle senden. So können Sie von überall aus mit Sprachbefehl via Smartphone oder Smartwatch auf Ihren myGEKKO zugreifen. Sie können also bereits im Auto die Aktion ?Heim kommen? starten. Außerdem können mit dem Query-Dienst eine Vielzahl an Daten abgerufen und Funktionen verändert werden: von der Lüftung über die Heizkreise bis hin zur Wetterstation.

myGEKKO Plus Weather Service

Mit diesem Service können Wetterdaten und -prognosen direkt über den myGEKKO Plus Server abgerufen werden. Dadurch wissen Sie auch bei längerer Abwesenheit wie das Wetter zuhause ist, wann Ihre Bewässerungsanlage aktiv sein wird und wie das Wetter bei Ihrer Ankunft sein wird. So wissen Sie beispielsweise beim Abreisetag vom Strandurlaub bereits, auf welches Wetter Sie sich bei Ihrer Rückkehr einstellen müssen und können sich dementsprechend kleiden und vorbereiten.

myGEKKO Plus SMS Service

Dieser Dienst schickt Ihnen beim Auslösen der Alarmanlage eine SMS-Nachricht. Dafür müssen Sie nicht mit dem Internet verbunden sein und können dadurch sichergehen, dass bei Ihnen zuhause alles in Ordnung ist ? egal wo Sie sich gerade aufhalten. Wenn Sie also abends in einem Restaurant sitzen, werden Sie unauffällig über ein mögliches Problem zuhause informiert und Sie können umgehend reagieren. Sind Sie dann noch im Besitz der Live Web App, können Sie in Echtzeit auf Ihre Überwachungskamera zugreifen und kontrollieren, was im oder vor dem Haus passiert.

myGEKKO Plus Caller Service

Ähnlich dem SMS Service informiert Sie dieser Dienst über das Auslösen Ihrer Alarmanlage. Statt einer SMS werden Sie jedoch mit einem Telefonanruf informiert, sodass Sie die Nachricht sicher nicht verpassen. Je nachdem, wo Sie sich gerade aufhalten, kann eine SMS leicht überhört werden. Bei einer erhöhten Geräuschkulisse wie in einem öffentlichen Verkehrsmittel oder unterwegs beim Sport hat man das Smartphone nicht immer sofort zur Hand. Ein eingehender Anruf sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit unverzüglich Ihrem Smartphone gilt und Sie die Information sicher nicht verpassen.

myGEKKO Plus Mail Service

Der Mail Service stellt die dritte Möglichkeit dar, über das Auslösen Ihrer Alarmanlage informiert zu werden. Wenn Sie beruflich oder generell viel Zeit am PC verbringen und Ihr E-Mail-Eingang permanent aktiv ist, dann ist diese Variante empfehlenswert. Sobald der Alarm auslöst, erhalten Sie eine Mail mit der Information und Sie können umgehend reagieren, ohne beispielsweise im Großraumbüro unnötiges Aufsehen mit einem Anruf zu erregen. Beim Home Bundle sind die Varianten Mail und Caller integriert und können mit nur einem Klick aktiviert werden.

myGEKKO Plus Webradio

Dieser Service ersetzt einerseits Ihren platzeinnehmenden Radio und andererseits können damit jegliche Internetradiosender abgespielt werden. Die benutzerfreundliche Bedienoberfläche macht das Suchen nach dem idealen Radiosender zu einem Kinderspiel: Playlist erstellen, Radiosender suchen und aus dem Webradio Vorschläge auswählen. Auf diese Weise können viele verschiedene Radiosender gespeichert werden und jedes Mitglied des Hauses kann mit nur einem Klick seine Lieblingsmusik abspielen.

Mit den myGEKKO Plus Services haben Sie Ihr?Smart Home?immer mit dabei und erhalten zusätzliche Vorteile. Mit diesen Diensten haben Sie im und außer Haus alles unter Kontrolle und können auf jegliche Situation schnell und unkompliziert reagieren.

