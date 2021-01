Für RAJA beginnt das neue Jahr erfreulich

Ein turbulentes Jahr ist vorbei. Was das Neue bringt, weiß noch niemand. Aber die RAJA-Gruppe schaut 2021 positiv entgegen und startet damit ihrer sozialen Verantwortung Ausdruck zu verleihen, in dem sie eine Sonderspende von 1 Million Euro an gemeinnützige Organisationen in Europa verteilt.

Durch die Explosion im E-Commerce Versand und die im vergangenen Jahr getätigten Zukäufe durfte die RAJA Gruppe ihr ambitioniertes Umsatzziel von 1 Mrd. Euro in 2020 erreichen. Dies gelang vor allem, weil RAJA auch während der Pandemie ihren Kunden den gewohnt hohen Service bieten und die Ware fristgerecht liefern konnte. Verpackungen waren und sind ein wesentlicher Bestandteil aller Warenströme.

Serviceversprechen halten. Aber wie?

Um dies zu ermöglichen hat RAJA viel in die Digitalisierung der Arbeitsplätze investiert und konnte so schnell auf Infektionsgeschehen und angepasste Arbeitsformen reagieren. In allen Niederlassungen der Gruppe wurden Hygienemaßnahmen verschärft und teils Kohorten-Teilung sowie Maskenpflicht eingeführt.

Die Mitarbeiter der Gruppe standen und stehen in fast täglichem Kontakt mit den Lieferanten, um Bedarfe zu antizipieren und Lieferwege zu sichern. Ein großer Vorteil dabei sind die nachhaltigen Beziehungen und der Fakt, dass 86% aller Produkte des RAJA-Sortiments aus Europa stammen.

Kundenservice. Ausgezeichnet!

Es ist RAJAs Stärke den Kunden gut zuzuhören, sie fachkundig zu beraten und sich an deren Bedürfnissen auszurichten. Dieses Engagement wurde auch von externer Stelle belohnt. Von der Armonia Deutschland GmbH wurde RAJA Deutschland Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2021 in der Kategorie Bürobedarf und Betriebsausstattung. ?Auf diesen Lorbeeren ruht sich das Team natürlich nicht aus.? so Harald Schönfeld, General Director RAJA Deutschland. ?Wir werden weiter daran arbeiten unseren Kunden jeden Tag den besten Service zu bieten. Getreu unserem Motto: We keep our promises. Wir wollen das, was wir unseren Kunden versprechen, halten.?

Freude teilen.

RAJA ist sich bewusst, dass 2020 trotz oder gerade wegen aller Unbeständigkeiten für sie gut lief. Mit der Stiftung RAJA-Danièle Marcovici engagiert sich die Gruppe schon viele, viele Jahr für soziale Projekte. RAJA ist der Auffassung, dass ein Unternehmen nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung trägt. Und genau deshalb spendet die RAJA-Gruppe, zusätzlich zu ihrem gewohnten Engagement, 1 Million Euro an verschiedene gemeinnützige Organisationen europaweit, wie z.B. Ärzte ohne Grenzen, um eben Ihren Teil zur Unterstützung des gemeinsamen Lebens beizutragen.

Davon fließen 60.000? an gemeinnützige Organisationen in Deutschland, nämlich an

Tafeln Deutschland

Off Road Kids

TafF

RAJA Deutschland hat sich bewusst für diese Projekte entschieden, weil sie den Fokus auf Randgruppen unserer Gesellschaft legen, die oftmals unter dem Spendenradar durchrutschen.

Tafeln Deutschland

Jeden Tag werden etliche Tonnen Lebensmittel vernichtet, obwohl sie noch verzehrfähig sind. Gleichzeitig sind in Deutschland viele Menschen von Armut betroffen. Diesem Problem widmen sich die Tafeln und verteilen Lebensmittel, die im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und ansonsten vernichtet werden würden, an Bedürftige.

https://www.tafel.de/

Off Road Kids Stiftung

Off Road Kids bewahrt junge Menschen in Deutschland wirksam vor der Obdachlosigkeit

Die Off Road Kids Stiftung ist die einzige bundesweit tätige Hilfsorganisation für Straßenkinder, junge Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte junge Menschen in Deutschland: Die Streetworker leisten flächendeckend digitale Sozialarbeit über die Online-Hilfe ?sofahopper.de? und sind zudem direkt vor Ort in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg und Köln im Einsatz. Die erfahrenen Sozialarbeiter finden in durchschnittlich 75 Arbeitsstunden gemeinsam mit den hilfesuchenden jungen Menschen die individuell bestmögliche Zukunftsperspektive und helfen bei der Umsetzung. Mehr als 7.000-mal erfolgreich seit 1993!

www.offroadkids.de

TafF

Der TafF ist ein Tagestreff für obdachlose Frauen in Karlsruhe. Hier finden die Frauen eine Adresse wo die Post ankommt, eine Anlaufstelle für Gespräche, für ein warmes Mittagessen, die Möglichkeit zu duschen oder um sich einfach mal aufzuwärmen und auszuruhen. Der TafF betreibt ebenso ein kleines Lädchen mit Kleidung und allerlei Nützlichem.

http://www.sozpaedal.de/frauen/taff.php5

Selbstverständlich führt RAJA auch in 2021 ihr gewohntes soziales Engagement fort. Mit dem Aktionsprogramm ?Perspektiven für Frauen? und der RAJA-Danièle Marcovici Stiftung unterstützt RAJA Vereine und Projekte, die sich vorwiegend für die Stärkung von Frauen in der Gesellschaft einsetzen.

Und natürlich steht das Thema Umweltschutz und Digitalisierung in der Verpackungswirtschaft ganz oben auf dem Projektplan für dieses Jahr. Gemeinsam mit ihren Kunden möchte RAJA diese Themen vorantreiben. Auf geht?s!

