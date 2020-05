Fürs DealerNet gibt–s jetzt auch Live-Webinare!

Mit der markenunabhängigen Intranet-Plattform DealerNet funktioniert die Arbeit in Autohäusern noch besser. Denn sie vereinfacht die interne Kommunikation durch einen standortübergreifenden Chat oder das Videokonferenz-Modul, macht Arbeitsprozesse transparenter und lässt die eigenen Mitarbeiter aktiv Inhalte erstellen. Über das SharePoint-Modul kann beispielsweiße gleichzeitig mit mehreren Personen an einem Office Dokument gearbeitet werden.

Wie man die vielzähligen Funktionen des Systems nutzt, zeigt Entwickler Concore nun auch in seinen Live-Webinaren für das DealerNet.

Smarte Intranet-Lösung für Autohäuser

DealerNet ist der Digital Workplace für Autohäuser. Die Intranet-Software ist speziell für die Arbeitsabläufe in einem Autohaus ausgerichtet. In dem geschlossenen Social Intranet finden die Mitarbeiter alle Informationen, Dokumente und Prozesse, die sie für ihre tägliche Arbeit im Autohaus benötigen. Durch die digitale Arbeitsumgebung können Sie mit dem System so den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung gehen.

Live-Webinare zum DealerNet und allen Funktionen

Um den Kunden die Möglichkeit zu geben, das System noch besser kennenzulernen sowie nutzen zu können, bietet die Concore seit Mai 2020 Live-Webinare an. Die Webinare richten sich sowohl an Einsteiger als auch fortgeschrittene User oder Administratoren. Die Experten der Concore zeigen in diesen Webinaren Schritt für Schritt die vielfältigen Funktionen der Intranet-Software. Aktuell gibt es drei Webinar-Themen zum DealerNet.

Im ersten Webinar ?Der eigene Benutzer? wird den Teilnehmern die Oberfläche des DealerNet erklärt, es wird gezeigt wie das eigene Benutzerkonto angepasst und bearbeitet werden kann oder wie andere Mitarbeiter/Gruppen über das Verzeichnis gefunden werden können.

Beim zweiten Webinar ?Eigene Inhalte? geht es neben den Möglichkeiten, die der eigene Kalender bietet, um die Funktion, Dateien im DealerNet zu erstellen, zu teilen oder gemeinsam mit Kollegen zu bearbeiten. Sie erfahren außerdem, wie Sie Medien über die Timeline publizieren können.

Beim dritten Webinar ?Kommunikation? dreht sich alles um die Kommunikationsmöglichkeiten, die das DealerNet zu bieten hat. Von der Timeline über den Chat bis hin zu Videokonferenzen und Push-Benachrichtigungen an das gesamte Unternehmen erfahren Sie alles, was Sie für eine bestmögliche Kommunikation wissen müssen.

Mehr Informationen zu den einzelnen Webinaren erhalten Sie unter https://www.concore.de/webinare. Hier finden Sie auch die nächsten Webinar-Termine. Da die Teilnehmeranzahl der jeweiligen Webinare begrenzt ist, lohnt es sich schnell zu sein.