Fürs Goldene Schaukelpferd nominiert:

My 1st PlayMaisKinder lieben es, kreativ zu werden und am Ende ihr eigenes Kunstwerk zu bestaunen: Das geht besonders gut mit My 1st PlayMais. Einfach anfeuchten, zusammenfügen und fertig ist der Waldbewohner! Ob Fuchs, Igel oder Eichhörnchen – schon die Kleinsten basteln nach einfachen Anleitungen ihr Lieblingstier. Das neue Set fördert sowohl die Feinmotorik als auch die Augen-Hand-Koordination bei Kindern ab drei Jahren. “Wir wollen mit dem My 1st PlayMais schon den jüngsten Bastelfans die Möglichkeit geben, ihre Lieblingstiere nach zu basteln, um damit Erfolgserlebnisse zu schaffen. Diese sind für die kindliche Entwicklung sehr wichtig, um das Selbstvertrauen zu stärken. Die Anleitungen sind selbsterklärend und kinderleicht”, sagt Joachim Tewes, Geschäftsführer der Loick Trade GmbH.

Über das Goldene Schaukelpferd

Zusammen mit dem Deutschen Verband der Spielwarenindustrie e.V. (DVSI) verleiht “familie&co” 2020 zum 19. Mal den renommierten Spielzeugpreis “Das Goldene Schaukelpferd”. Eine qualifizierte Jury aus Redakteuren, Eltern und Vertretern des DSVI bestimmen vorab die Nominierungen aus hochwertigen, kindgerechten und innovativen Spielwaren. Die Verbraucher stimmen vom 10. Juni bis zum 07. Juli in einem Online-Voting unter https://infoletter.familieundco.de/goldenes-schaukelpferd über den Gewinner des Awards ab. Es gibt insgesamt sechs Kategorien, aus denen je ein Sieger hervorgeht. Diese werden Ende Juli bekanntgegeben.

Verfügbarkeit

My 1st PlayMais ist ab Juni 2020 für rund 10 Euro im Fachhandel sowie online verfügbar.