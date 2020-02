Fabula est 2020 – Die Buchmesse in Solingen

Am 16.05.2020 öffnet die „Fabula est“ wieder ihre Tore. Diesmal findet die Buchmesse im Theater und Konzerthaus in Solingen statt. Ein Muss für alle Bücherfreunde und die, die es werden wollen.

Und zwei ganz besondere Highlights gibt es noch zusätzlich. Das sind die Lesungen von Wolfgang Hohlbein und Arno Strobel. Eine Veranstaltung, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Über die Fabula est

Die Fabula est ist ein noch recht junges Buchevent. Die Idee hinter der Veranstaltung ist, möglichst viele Autoren, Kleinverlage und andere Dienstleister zusammenzubringen, um dem Besucher ein buntes Miteinander anzubieten, denn gemeinsam kann man mehr erreichen.

2019 fand die Messe zum zweiten Mal in der Stadtbibliothek in Solingen statt. Die Fabula est konnte einen Erfolg mit über 700 Besuchern verzeichnen. Erstmalig haben in diesem Jahr Kleinverlage und andere Dienstleister rund um das Thema Buch an der Fabula est teilgenommen.

Zum Start der Fabula est 2018 durften die Besucher 30 Autoren aus allen Genres bewundern, 2019 konnten wir schon über 50 Autoren, Kleinverlage, sowie Dienstleister aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern für uns gewinnen.

Aber das ist noch nicht alles: Fabula est geht neue Wege!

Für das Buchevent am 16.05.2020 konnte Christina Willemse, Initiatorin der Messe, den Hybrid Verlag als Partner und Mitveranstalter gewinnen. Beide haben sich dazu entschlossen, das Event gemeinsam in anderes Licht zu rücken und eine neue Location zu suchen. Die Messe wird in Zukunft nicht mehr in der Stadtbibliothek, sondern im Theater und Konzerthaus Solingen (Konrad Adenauer-Str. 71, 42651 Solingen) stattfinden. Dadurch konnten Infrastruktur und Parkplatzsituation für Aussteller und Besucher verbessert werden. Die Location bietet auf einer Ebene Platz für 100 Tische sowie die Option, in der zweiten Etage weitere 30 zu stellen. Separate Lesungsräume sind vorhanden.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt! Es gibt eine eigene Gastronomie im Gebäude. Für Autoren/Besucher/Aussteller ist neben dem Veranstaltungsort ein Hotel angebunden.

Unser Ziel ist es, die Messe für Autoren, Verlage sowie Dienstleister auszubauen, um diese für Jedermann schmackhaft zu machen. Wir geben unseren Besuchern dadurch die Gelegenheit, Neues zu entdecken und direkt vor Ort signierte Exemplare ihres Lieblingsautors zu bekommen.

