Fachübersetzungsbüro für Medizin, Pharma, Recht und Technik feiert 10-jähriges Jubiläum

Seit nunmehr 10?Jahren ist unser Übersetzungs- und Dolmetschbüro eine feste Größe in der Übersetzungsbranche. Von internationalen Pharmaunternehmen, Technikkonzernen, Kliniken, Anwaltskanzleien, Behörden bis hin zu Privatpersonen – AP?Fachübersetzungen bietet seinen Kunden hochwertige Übersetzungs- und Dolmetschdienste und exzellente Kundenbetreuung.

Wie alles für unser Dolmetscher- und Übersetzungsbüro begann…

Unser Übersetzungsbüro wurde im Jahr?2010 von unserem Geschäftsführer Alexander Podarewski in der Universitätsstadt Erlangen gegründet. Die Erfolgsgeschichte begann als Leturian Übersetzungen und im Jahr 2013 erfolgte die Umfirmierung in AP?Fachübersetzungen. Unser wachsender Kundenstamm führte zur Verlegung unseres Firmensitzes nach Nürnberg im Jahr?2014. Somit konnten wir unser internationales Netzwerk an geprüften und erfahrenen Fachübersetzern und Dolmetschern noch weiter ausbauen sowie unseren Kundenstamm erweitern.

Spezialisierung unseres Nürnberger Fachübersetzungs- und Dolmetschbüros

Da AP?Fachübersetzungen von Anfang an einen starken Fokus auf Kontinuität und Qualität legte, war es hier wichtig, unsere Spezialisierung zu vertiefen und klar abzugrenzen. Aufgrund unserer weitreichenden Erfahrung in den jeweiligen Gebieten wurden vier?Schwerpunkte festgelegt: Medizin, Pharmazie, Recht und Technik.

Medizinische Fachübersetzungen von Profis

Im Bereich Medizin sind wir vor allem für international agierende und führende Kliniken, Krankenhäuser und Fachärzte tätig. Doch auch Hersteller von Medizintechnik und Medizinprodukten zählen hier zu unseren Stammkunden. Unsere medizinischen Fachdolmetscher sind u.?a. bei Behandlungsbesprechungen, Therapien, Arztgesprächen, Konferenzen und Tagungen im Einsatz. Seit 2014 dolmetschen wir regelmäßig bei Schulungen von ausländischen Ärzten u.?a. bei Medi, einem der weltweit führenden Orthesenhersteller mit Sitz in Bayreuth. Die Sprachen Englisch, Russisch, Arabisch und Polnisch sind hier besonders gefragt. Selbstverständlich unterstützen wir unsere Kunden in diesem Bereich auch mit medizinischen Fachübersetzungen. Unser Leistungsspektrum umfasst Übersetzungen von klinischen Studien, Arztberichten, Aufklärungsprotokollen, Diagnosen, Testergebnissen und Laborberichten bis hin zu wissenschaftlichen Publikationen und Präsentationen.

Jahrelange Expertise bei Pharmaübersetzungen

Der engspezialisierte Pharmabereich stellt Übersetzer und Dolmetscher oft vor spezielle Herausforderungen. Hier verschmelzen mehrere Fachgebiete: Medizin, Technik, Naturwissenschaften, Logistik und sogar teilweise Recht. Zu unseren besonderen Leistungen im pharmazeutischen Bereich gehört u.?a. die Königsdisziplin Simultandolmetschen und zwar bei mehrtägigen GMP-Inspektionen. Wenn deutsche Pharmaunternehmen ausländische Märkte im großen Stil erschließen wollen, müssen sie die Einhaltung der GMP-Richtlinien (höchste Qualitätsstandards im Pharmabereich) sicherstellen. Unser Fachübersetzungsbüro ist besonders stolz, internationale Pharmaunternehmen, wie z.?B. TEVA, Chemische Fabrik Berg und viele andere, zu unseren Kunden in diesem Segment zählen zu können. Außerdem bieten wir die Verdolmetschung von Audits und Personalschulungen an. In Zeiten der berüchtigten Coronakrise, wo persönlicher Kontakt auf ein Minimum reduziert wird, finden viele Dolmetscheinsätze per Videokonferenz oder Telefon statt. Hier ist auf eine sichere und technisch einwandfreie Verbindung und Tonübertragung zu achten, um die optimale Verdolmetschung zu gewährleisten. Pharmazeutische Fachübersetzungen von Packungsbeilagen, Anforderungsspezifikationen, Leitfäden und Richtlinien sowie Studienberichten und Standardarbeitsanweisungen (SOPs) sind selbstverständlich auch Teil unseres Leistungsumfangs. Die Sprachen Russisch und Englisch sind auch hier besonders gefragt.

Juristische Fachdolmetscher & Rechtsübersetzungen

Der juristische Fachbereich ist ebenso sehr vielseitig. Hier umfasst unser Leistungsspektrum u.?a. Fachübersetzungen von Verträgen und Vereinbarungen, Vollmachten, Patenten, Datenschutzerklärungen, allgemeinen Geschäftsbedingungen, Gerichtsurteilen und Protokollen. Doch auch Dolmetschleistungen (konsekutiv und simultan) gehören in diesem Bereich zum Alltag: Unsere Kunden benötigen häufig juristische Fachdolmetscher für Notartermine, Gerichtsprozesse, Vertragsverhandlungen, Fachveranstaltungen und Konferenzen. Nach 10?Jahren der Firmentätigkeit dürfen wir rund 30?Gerichte, Ministerien, Landratsämter und Behörden zu unseren Kunden zählen. Unsere Simultan- und Konferenzdolmetscher haben beispielsweise bereits bei umfangreichen Kooperationsprojekten mit ausländischen Strafvollzugs- sowie Zollbehörden mitgewirkt. Auch war es uns eine besondere Ehre, mehrere Gespräche von Staatspräsidenten bzw. Ministerpräsidenten verdolmetschen zu können. In unserem Blog-Beitrag zum internationalen BVMW-Jahresempfang 2020 in Berlin berichten wir ausführlich über unsere Erfahrung beim Englisch-Simultandolmetschen für mehr als 3000?Gäste. Solche Einsätze können nur von den besten Dolmetschern durchgeführt werden, die die wirtschaftspolitische und juristische Terminologie einwandfrei beherrschen.

Simultandolmetschen & Übersetzen im technischen Bereich

Auch das Fachgebiet Technik ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Aufgrund der mannigfaltigen Unterbereiche ist dieser Schwerpunkt außerordentlich komplex. Bei Übersetzungs- und Dolmetschprojekten ist es daher unerlässlich, einen erfahrenen Fachübersetzer oder -dolmetscher heranzuziehen. Die Übersetzung von Anleitungen, Borschüren, Datenblättern, Spezifikationen, Websites und technischen Dokumentationen erfordert ein überaus hohes Maß an Genauigkeit und Erfahrung. Dank unserer Spezialisierung und unserem strikten Qualitätsmanagement können wir in diesem Bereich internationale Konzerne und Technikunternehmen zu unseren loyalen Kunden zählen. Doch selbstverständlich bieten wir auch hier nicht nur Fachübersetzungen, sondern auch technische Dolmetschdienste an. Egal, ob es sich um Simultan- oder Flüsterdolmetschen bei Werksführungen, technischen Fachmessen oder Fachtagungen handelt – wir finden den richtigen Fachdolmetscher. Dies konnten wir beispielsweise bereits mehrfach bei der Verdolmetschung von Schulungen bei Bosch unter Beweis stellen. Unsere Kunden erhalten bei uns auch gerne ein Komplettpaket, welches die Bereitstellung der notwendigen Dolmetschtechnik miteinschließt.

Der Schlüssel zu unserem Erfolg in der Übersetzungsbranche

Aufgrund unserer Spezialisierung sind wir stets in der Lage, auf die Bedürfnisse unserer Kunden individuell einzugehen und ihnen qualitativ einwandfreie Fachübersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen zu bieten. Die Fokussierung auf unsere vier?Fachgebiete hat maßgeblich zu unserer festen Etablierung und unserem Erfolg auf dem hart umkämpften Übersetzungsmarkt beigetragen. Doch auch unser zuvorkommender Kundenservice und unsere kontinuierliche Weiterbildung haben hier eine wichtige Rolle gespielt. Unser Anspruch ist es, einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden und Partner zu schaffen ? und das seit nunmehr 10?Jahren. Wir sind stolz auf unsere bisherigen Erfolge und freuen uns auf die nächsten 10?Jahre!

AP Fachübersetzungen ist ein überregional tätiger Dolmetsch- und Übersetzungsdienstleister aus Nürnberg, der im Jahr 2010 gegründet wurde. Dank der Spezialisierung auf die Bereiche Medizin, Pharmazie, Recht und Technik sowie dem breitgefächerten Angebotskatalog an Sprachen und weiteren Leistungen kann der Fachübersetzungsdienst namhafte Unternehmen, Anwaltskanzleien, Kliniken und Behörden zu seinen treuen Kunden zählen.

Seine Fachkompetenz konnte AP Fachübersetzungen bereits bei verschiedensten Veranstaltungen beim Konsekutiv- und Simultandolmetschen unter Beweis stellen. Dazu zählen u. a. Konferenzen, Audits, Messen, Schulungen und politische Events. Auch bei mehrsprachigen Großprojekten kann der Nürnberger Übersetzungsdienstleister mit Eilservice aufwarten.