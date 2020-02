Fachbuch-Neuerscheinung: Das JavaÜbungsbuch

Das Buch ist für die Versionen Java 8 bis 13 geeignet und wendet sich an Leser, die ihre bisherigen Kenntnisse trainieren und durch ?Learning by Doing? vertiefen sowie festigen möchten.

Die Autorin Elisabeth Jung lebt in Frankfurt am Main und schreibt freiberuflich.

Das aktuelle Java Übungsbuch beinhaltet unter anderem folgende Themen:

Klassendefinition und Objektinstanziierung

Java-Standard-Klassen und -Interfaces

Abgeleitete, abstrakte und innere Klassen

Text Blocks

Generics und Reflection

Typprüfung und Typsicherheit in Java

Methoden- und Konstruktor-Referenzen

Funktionale Interfaces

Das Modulsystem von Java

Mit dem Durcharbeiten dieses Übungsbuches erhält der Leser fundierte Programmierkenntnisse sowie ein umfangreicher Fundus an Beispielcodes.

Alle Informationen zum Buch finden Sie unter www.mitp.de/0123.

Der mitp-Verlag ist ein unabhängiger Fachbuchverlag aus Deutschland und bietet seinen Lesern Profiwissen zu aktuellen Themen aus den Bereichen IT, Marketing, Fotografie und Kreativität.