Fachkonferenz: “Future Hospital 2020 – Bau und Betrieb von Krankenhäusern”

24./ 26. Februar 2020 in Hamburg

20./ 21. Oktober 2020 in Premstätten

www.management-forum.de/krankenhaeuser

Bei Fragen oder zur Anmeldung wenden Sie sich gerne an Elisabeth di Muro, Telefon: +49 8151 2719-0 oder per E-Mail an info@management-forum.de