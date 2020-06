factory42 entwickelt Tools zur Nutzungsoptimierung der Marketing Cloud

factory42 hat Module für die Marketing Cloud rund um Content Kreation, Datenbereinigung, DSGVO u.a. entwickelt, die sogenannten f42 Booster, die verschiedene Funktionalitäten des Systems abbilden. Diese Booster werden nun zum Festpreis angeboten und können modular in der Marketing Cloud eingesetzt werden. Sie reduzieren die Fehlerquote, erhöhen die Qualität der Kommunikation, erleichtern die Erstellung personalisierter Newsletter und schonen wichtige Marketing Ressourcen durch eine vereinfachte Bedienung.

Durch die Erfahrung aus mehr als 100 erfolgreichen Marketing Cloud Projekten hat factory42 wiederkehrende Anforderungen evaluiert und aus diesen Module entwickelt, die sogenannten f42 Booster, die wir ab sofort den Kunden als Festpreispakete zur Verfügung stellen können.

Die einsatzfähigen Booster umfassen aktuell folgende Funktionalitäten:

f42 Custom Content Blocks: Es handelt sich hier um Erweiterungen des Content Builders zur unkomplizierten Erstellung von personalisierten Inhalten. Diese ermöglichen es beispielsweise, komplexe Inhalte simpel und schnell ohne Programmierkenntnisse per drag and drop in Mailings zu integrieren. Wir setzen auf Einfachheit statt Komplexität durch das f42 Frontend und ?Click-not-Code?-Oberflächen. Beispiele hierfür sind: Produktkataloge, Events, Coupon Anzeige, Filial-spezifische Inhalte, Bildpersonalisierung.

f42 Data Care – DSGVO-konforme Datenbereinigung: Der f42 DataCare Booster regelt den Fall der? Löschung personenbezogener Daten im Sinne der DSGVO aus der Marketing Cloud.?

f42 Sendepause: Ihre Newsletter Abonnenten können die Kommunikation für einen wählbaren Zeitraum pausieren. Die Regelkommunikation wird nach der Pause wieder automatisch reaktiviert und Kündigungen damit vermieden. Transaktionale Nachrichten erreichen den Kunden weiterhin.

f42 PrioMail: Dieser Booster schafft eine Vorfahrtsregelung für Ihre wichtigste Kommunikation. Sie bestimmen, welche E-Mail den Vorzug vor anderen bekommen soll, die dann nicht an den jeweiligen Kunden gesendet werden. Der Kunde wird also nicht mit zu vielen Mails überfrachtet.

Unsere Kunden wie Olymp, Thalia, W&V, Rational AG oder Torqueedo haben diese Lösungen bereits erfolgreich im Einsatz.

Erfahren Sie mehr zu den Boostern in unserem kostenlosen Webinar am 18.06.2020.?

factory42 GmbH ist Beratungsunternehmen für Marketing, Vertrieb, Professional Services und Support auf Basis der Salesforce-Plattform. factory42 GmbH implementiert cloud-basierte Unternehmenssoftware, entwickelt individuelle Softwarelösungen und sorgt für eine Integration mit ERP-Backend-Systemen.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Integration von Marketing und Vertrieb mit der Marketingautomation und Kampagnen Management Software und der Salesforce CRM-Plattform sowie die Zusammenarbeit zwischen Service und Vertrieb.

factory42 wurde von der Information Services Group (ISG), einem weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, im ISG Provider Lens? Quadrant Report “Salesforce Ecosystem” 2020 als Leader im Bereich “Implementation Services for Core Clouds” und “Implementation Services for Marketing Clouds” positioniert.