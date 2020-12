Fahnen und Flaggen – Entscheidungshilfe für Ihr Unternehmen

Fahnen und Flaggen zum Präsentieren und für Werbezwecke liegen im Trend wie nie zuvor. Besonders beliebt sind immer noch die so genannten „Beachflags“, die einfachen, mittelgroßen Aufstellfahnen in verschiedenen Größen, die an Surferparadiese und Strandbars denken lassen.

Wenn man sich entschlossen hat, für das eigene Projekt eine klassische Hissflagge oder eine Beachflag in Auftrag zu geben, ist man nur allzu gern überfordert von den Möglichkeiten. Denn die beginnen bereits beim „was ist denn überhaupt eine Hissflagge“ oder „wie nennt man die Sorte Flagge, die mir vorschwebt?“. Die Erste Österreichische Fahnenfabrik hat dazu einen Leitfaden publiziert, der die Suche nach dem passenden Werbeobjekt einfach macht. Dazu beantwortet man im Vorfeld einige essentielle Fragen.

1. Wo wird die Fahne zum Einsatz kommen? Im Innen- oder Außenbereich? Im geschützten Außenbereich oder stark wetterausgesetzt?

2. Was soll auf der Fahne abgebildet werden? Wie lässt sich dieser Wunsch mit der CI und dem Zielpublikum verbinden? Hier kommen bereits die Experten ins Spiel: Wer seine Fahne bei der Ersten Österreichischen Fahnenfabrik ordert, erhält in diesem Punkt bereits Unterstützung von Mitarbeitern mit jahrzehntelanger Erfahrung.

3. Welcher Fahnentyp darf es sein? Eine klassische Flagge, eine Beachflag? Oder vielleicht ein moderner Aufsteller, an den man gar nicht gedacht hat? Hier bietet das Unternehmen auf seiner Website unter www.fahnenfabrik.at ein umfangreiches Sortiment, aus dem man in Ruhe wählen kann. Außerdem stehen auch bei dieser Entscheidung die fachkundigen Mitarbeiter zur Verfügung.

Wenn all diese Entscheidungen getroffen sind, geht es in die Produktion. Und diese findet im Falle der österreichischen Fahnenfabrik zu 100 Prozent in Österreich statt. Außerdem garantiert das Unternehmen beste Qualität und selbstverständlich kann man das gewählte Material auch vorher begutachten und besprechen, denn auch in Sachen Material gibt es eine umfassende Auswahl.

Fahnen und Flaggen made in Austria – das ist nicht nur große Auswahl, sondern auch beste Beratung und Top Qualität. Eine Entscheidung, die sich lohnt.