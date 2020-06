Fahrraddiebstahl in Bremen: Täter griff in der Nacht unweit der Weser zu

In der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2020 wurde in einem Wohnquartier in der Innenstadt von Bremen ein hochwertiges E-Bike entwendet. Was die Diebe nicht wussten: das Fahrzeug war nicht nur mit einem Fahrradschloss gesichert, sondern zusätzlich mit einem GPS-Tracker ausgerüstet. Als der Besitzer am nächsten Morgen den Verlust bemerkte, informierte er umgehend den Hersteller. Dieser baut das Ortungsmodul optional in Modelle seiner Elektrofahrräder ein.

Die Suche wurde sofort eingeleitet und schon wenige Stunden später konnte das E-Bike von der Polizei an einem nur 1,7 Kilometer entfernten Standort in der Brautstrasse auf der anderen Seite der Weser sichergestellt werden. Mit Hilfe des Trackers wurde die Parkposition punktgenau ermittelt.

?Für unser Team ist es die größte Motivation, wenn ein gestohlenes Fahrrad wiedergefunden wird?, freut sich Thomas Ullmann, Chief Operating Officer bei IT?S MY BIKE. Sein Unternehmen hat die Ortungs-Lösung konzipiert und entwickelt. Sie basiert auf dem neuartigen Funkstandard NB-IoT für das Internet der Dinge und ist im Vergleich zu ähnlichen Lösungen deutlich robuster, zuverlässiger und energieeffizienter. ?Die Zusammenarbeit mit der Polizei funktioniert bei der Wiederbeschaffung der Diebesbeute super und macht große Freude. Die Beamten zeigen sich sehr beeindruckt von unserem System. Es erleichtert die Arbeit der Polizei ungemein, denn neben der Position bekommen die Beamten auch alle relevanten Informationen zur eindeutigen Identifikation des Fahrrads geliefert?, konstatiert Ullmann.

