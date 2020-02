Fahrradland NRW

Radwege, Radfahrstreifen, Fahrradstraßen ? die Diskussion um die besten Wege für den Radverkehr wird in Deutschland engagiert geführt. Wann soll der Radverkehr separiert werden, wann im Mischverkehr fahren? Was ist bereits etabliert, was wird es Neues geben? Und was sind eigentlich Radschnellwege und Radschnellverbindungen? Wir stellen die Infrastruktur für den Radverkehr vor.

Die AGFS NRW (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V.) hat für die Messe Fahrrad in Essen ihren Messestand rund um das Thema Infrastruktur und Verkehrssicherheit gestaltet. Vom 27. Februar bis 1. März 2020 können Besucher in Halle 5, Stand A25 alles rund um Fahrradinfrastruktur erfahren. Und das Vergnügen kommt natürlich auch nicht zu kurz, Glücksrad und Fotoaktion warten auf die Besucher.

Ministerium und Landesbetrieb ? gemeinsam für Radschnellwege in NRW

Auch das Ministerium für Verkehr des Landes NRW ist dieses Jahr wieder als Partner mit auf dem Stand vertreten. Der Radroutenplaner und der Wanderroutenplaner des Landes werden vorgestellt, die Radnetzkarte NRW ist kostenlos erhältlich und als Höhepunkt wird der Leitfaden für die Planung von Radschnellwegen in NRW vorgestellt.

Als weiterer Partner ist der Landesbetrieb Straßenbau NRW auf dem Stand vertreten. Der Landesbetrieb hat im Februar acht Radverkehrsbeauftragte ernannt, die in den einzelnen Niederlassungen für den Radverkehr zuständig sind. Auf dem Messestand haben die Besucher immer wieder die Gelegenheit, mit einigen Radverkehrsbeauftragten von Straßen.NRW ins Gespräch zu kommen.

Partner aus der Wirtschaft

Traditionell hat die AGFS immer auch Gäste mit am Stand. In diesem Jahr sind das metropolradruhr, Naturstrom und WSM.

Das Metropolrad Ruhr wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Lernen Sie das System kennen und freuen Sie sich über eine kostenlose Fahrt während der Messelaufzeit, den Zugangscode gibt es auf dem Messestand. Die Naturstrom AG stellt ihr Lastenpedelec Donk-ee vor, welches in verschiedenen Städten angeboten wird. Und WSM demonstriert, wie viele Fahrräder auf einen Pkw-Stellplatz passen und greift damit das Thema des diesjährigen AGFS-Kongresses auf, der Donnerstagmittag (27.2., 12.00 Uhr) im Kongresscentrum Ost beginnt.

Einladung zur Standeröffnung am 27.2. um 10.30 Uhr

Gerne laden wir ein zur offiziellen Eröffnung des Messestandes am 27.2. um 10.30 Uhr durch Vorstand Christine Fuchs. Nähere Informationen dazu finden Sie in der beigefügten Einladung, eine Anmeldung ist nicht notwendig.