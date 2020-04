Fahrzeuge optimal auslasten, Ressourcen sparen und Sicherheit erhöhen: So meistern Sie jede Situation

Die Corona-Krise stellt sämtliche Logistik- und Transportunternehmen vor extreme Herausforderungen: Während manche Transportunternehmen einen extremen Auftragsrückgang verzeichnen, sind beispielsweise Lebensmittellogistiker kaum noch in der Lage der erhöhten Nachfrage nachzukommen. Ein Transportmanagementsystem wie CarLo aus dem Hause Soloplan unterstützt die Logistik in beiden Situationen.

Jedes Unternehmen ist davon betroffen: Krankheits- oder quarantänebedingte Ausfälle sind inzwischen an der Tagesordnung und besonders die Logistikbranche hat damit zu kämpfen. Damit ist es wichtiger denn je geworden, die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal zu nutzen. Das Transportmanagementsystem CarLo bietet dafür zahlreiche Assistenten und Restriktionsprüfungen, die den Disponenten mittels Statusangaben zur Fahrzeugauslastung wie Volumen, Gewicht oder Stellplätzen, Restlenkzeiten des Fahrers und Zusammenladungsverboten maßgeblich unterstützen. Touren werden mit Hilfe von mathematischen Verfahren effizient und zeitsparend verplant. Auch die automatisierte Erstellung und der vollständig automatisierte Versand von Transportdokumenten, Rechnungen und Transportbegleitpapieren stellt in der jetzigen Situation einen Vorteil der Software da. CarLo kann hier positiv dazu beitragen, den Bedarf an persönlichem Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren.

Viele Mitarbeiter befinden sich vermehrt im Homeoffice. Durch die Terminalfähigkeit von CarLo können auch vom Homeoffice aus effizient die täglichen Aufgaben gemeistert werden. Dank der webbasierte Logistik-Plattform CarLo exCHANGE besteht ein vollständig mobiler Datenzugriff für den Austausch mit den Subunternehmern. Die Plattform überzeugt mit vielen Funktionen wie beispielsweise Direct Order, Auswertungen oder der Anbindung an die Telematik.

Besonders wichtig in der aktuellen Situation ist auch der Schutz der Fahrer. Im vollständig in CarLo integrierten Telematiksystem CarLo inTOUCH erfolgt die Kommunikation mit dem Fahrer per Chat, die Aufträge werden elektronisch übermittelt und direkt in der App bearbeitet. Auch eine Scanning-Funktion ist in CarLo inTOUCH integriert und läuft über die Bilderkennung in der Kamera. Diese Funktionen werden gerade jetzt in einer Zeit, in der der Arbeitsalltag möglichst kontaktlos gemeistert werden soll, immer wichtiger für den bestmöglichen Schutz der Gesundheit eines jedes Einzelnen. Darüber hinaus kann der Fahrer per App ungeplante Wartezeiten an den Disponenten übermitteln, damit dieser schnellstmöglich reagieren kann.

Die Wirtschaft steht unter Schock und viele fürchten die Zukunft, doch staatliche Unterstützung ist geplant. Es wird daher empfohlen, alle Belastungen, die durch die COVID 19 Pandemie anfallen, genaustens zu dokumentieren, denn eine derartige Aufstellung ist wichtig für eine spätere Beantragung staatlicher Hilfen. Die umfangreichen Auswertungen und Statistiken der Logistiksoftware CarLo sowie flexible Datenvisualisierungen unterstützen Sie bei der Analyse verschiedenster Bereiche. Abonnieren Sie die wichtigsten Statistiken und exportieren Sie die gewünschten Daten ganz einfach nach Excel.

Egal ob in Krisenzeiten oder im normalen Tagesgeschäft, ein flexibles Transportmanagementsystem wie CarLo unterstützt Sie in jeder Lage in Ihrer effizienten Planung, Steuerung und Überwachung aller Transporte. CarLo wird in über 24 Ländern weltweit in 13 Sprachen täglich genutzt.

Soloplan ist ein verlässlicher Partner mit über 250 Mitarbeitern, der sich ausschließlich auf Logistik-Software spezialisiert hat ? und dass seit mehr als 25 Jahren.

