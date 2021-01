Fair Fund entschädigt bestimmte Anleger der Triaxx CDOs

RCB Fund Services LLC, die Vertriebsstelle für den Fair Fund der ICP Asset Management Inc. (der „ICP Fair Fund“), gibt die Eröffnung des Reklamationsverfahrens für den ICP Fair Fund bekannt. Der ICP Fair Fund wurde von der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) eingerichtet, um mehr als 22 Millionen US-Dollar an Rückerstattungen, Vorfälligkeitszinsen und zivilrechtlichen Strafen zu verteilen, die im Verfahren SEC v. ICP Asset Management, LLC, et al., 10-cv-4791-LAK-JCF (S.D.N.Y.) (die „Zivilklage“) eingezogen wurden. Der ICP Fair Fund wird an Anleger ausgeschüttet, die durch betrügerische Praktiken und falsche Darstellungen im Zusammenhang mit den als Triaxx CDOs bekannten Collateralized Debt Obligations („CDO“) geschädigt wurden. Weitere Informationen zum ICP Fair Fund finden Sie unter: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3027118-1&h=3928833429&u=https%3A%2F% 2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D3908425695%26u%3 Dhttp%253A%252F%252Fwww.icpfairfund.com%252F%26a%3Dwww.icpfairfund.com&a=www.icp fairfund.com oder www.sec.gov/divisions/enforce/claims/icp-asset.htm (https://c2 12.net/c/link/?t=0&l=de&o=3027118-1&h=766848566&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D338239071%26u%3Dhttp%253A%252F%252 Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dwww.sec.gov%252Fdivisions%252Fenforce%252Fclaims%252Ficp -asset.htm&a=www.sec.gov%2Fdivisions%2Fenforce%2Fclaims%2Ficp-asset.htm) .

Wer ist berechtigt, am ICP Fair Fund teilzunehmen?

Jede natürliche oder juristische Person, die eine Beteiligung an den Triaxx CDOs erworben hat und glaubt, durch diese Investition einen wirtschaftlichen Verlust erlitten zu haben, sollte ein Antragsformular einreichen. Die Anträge werden von der Verteilungsstelle, den SEC-Mitarbeitern und dem von der SEC beauftragten Wirtschaftsexperten geprüft und dazu verwendet, dem Gericht einen Verteilungsplan vorzuschlagen, um die Anleger für den Schaden zu entschädigen, der durch das der Zivilklage zugrunde liegende Verhalten entstanden ist.

Die Triaxx CDO Investitionen

Zu den Triaxx CDO Investitionen gehören:

Triaxx Prime CDO 2006-1 Class A-1, A-2, B, X and C Notes

Triaxx Prime CDO 2006-2 Class A-1A, A-1B1, A-1B2, A-1BV, A-2, X and C Notes

Triaxx Prime CDO 2007-1 Class A-1T, A-1D, A-2, B, X and C Notes

Triaxx Funding High Grade I, Ltd. CDO

Verteilung des ICP Fair Fund

Die Verteilungsstelle wird in Absprache mit der SEC und dem Wirtschaftsexperten einen Verteilungsplan für den ICP Fair Fund ausarbeiten und diesen dem Gerichtshof unterbreiten. Es wird eine faire und angemessene Verteilung der Vermögenswerte des ICP Fair Fund an alle Investoren angestrebt, die infolge des Verhaltens, das der Zivilklage zugrunde liegt, wirtschaftliche Verluste erlitten haben.

Formalitäten für die Antragsstellung

Um bei einer Rückforderung berücksichtigt zu werden, reichen Sie bitte ein Antragsformular und alle anderen erforderlichen Informationen bezüglich Ihrer Investition(en) in die Triaxx CDOs per E-Mail an den ICP Fair Fund ein: info@icpfairfund.com. Antragsformulare sind unter https://c212.net/c/link/?t=0&l =de&o=3027118-1&h=3928833429&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l% 3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D3908425695%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.icpfairfund.c om%252F%26a%3Dwww.icpfairfund.com&a=www.icpfairfund.com verfügbar, sowie weitere Anweisungen zu den Anforderungen für Ihren Antrag. Wenn Sie einen Antrag einreichen möchten, senden Sie diesen bitte an den ICP Fair Fund, 17 Technology Place, Suite 1, Syracuse, NY 13057. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3027118-1&h=3928833429&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3027118-1%26h%3D3908425695%26u%3Dhttp%2 53A%252F%252Fwww.icpfairfund.com%252F%26a%3Dwww.icpfairfund.com&a=www.icpfairfun d.com oder kontaktieren Sie die Verteilungsstelle unter info@icpfairfund.com.

Frist für die Einreichung von Ansprüchen Ansprüche müssen spätestens am 12. März 2021 um Mitternacht eingereicht worden sein. ICP Fair Fund, 17 Technology Place, Suite 1, Syracuse, NY 13057 www.icpfairfund.com (315) 251-6072

