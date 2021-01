?fairgleichen.net? ? weitere BU-Anbieter werden angebunden!

Seit Ende Oktober 2020 besteht die Möglichkeit ca. 30 BU-Tarife mit Hilfe von ?fairgleichen.net? auf der Basis vom IVFP-BU-Rating gegenüberzustellen. Eine Angebotsberechnung und -erzeugung ist mittlerweile bei den Anbietern DIE STUTTGARTER, CANADA LIFE und ALLIANZ sowie seit kurzem auch bei der NÜRNBERGER VERSICHERUNG möglich. Die BU-Tarife der ALTE LEIPZIGER, CONDOR VERSICHERUNGEN und BARMENIA werden zeitnah folgen, sodass in ?fairgleichen.net? in Kürze bereits für 7 Anbieter der Zahl- bzw. Bruttobeitrag für die gewünschte Rentenleistung berechnet sowie die dazugehörigen Angebotsdokumente abgerufen werden können ? und zwar kostenfrei!

Darüber hinaus können zukünftig Versicherer, die eine Risikoprüfung via Webservice besitzen und diesen zur Verfügung stellen, auch gleich die Risikoprüfung und den Vertragsabschluss über ?fairgleichen.net? durchführen lassen.

Seit mehr als einem Jahr stellt das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) den Vermittlern die Vergleichssoftware ?fairgleichen.net? kostenlos zur Verfügung und hat in dieser Zeit den Tarif- und Funktionsumfang deutlich erweitert. In der Presse wird ?fairgleichen.net? auch gerne als ?Vergleichsrechner auf Mitmach-Basis? bezeichnet und genau diesen Ansatz – und der damit verbundenen gemeinsamen Weiterentwicklung mit den Anwendern zusammen – verfolgen wir auch weiterhin. Die Initiative Mittelstand zeichnete kürzlich das IVFP für den innovativen Ansatz von ?fairgleichen.net? mit dem Prädikat ?BEST OF 2020? aus.

Das IVFP lädt alle Lebensversicherungsunternehmen ein, ihre Tarife in ?fairgleichen.net? per Webservice anbinden zu lassen. Eine Kontaktaufnahme mit unserem Team ist unter info@fairgleichen.net möglich.

