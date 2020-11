Familiensache – Wie eine familieninterne Firmenübergabe gelingen kann.

Die Unternehmer haben auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse einen Ratgeber geschrieben, der Firmengründern und Nachfolgern Unterstützung bieten soll. Im Buch legen Vater und Sohn ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen getrennt voneinander dar.

Die Firma der Familie Büsser wurde 1984 von Ernst Büsser gegründet. Schon damals investierte der Unternehmer in die Digitalisierung. Dies erwies sich als großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz, als sich in der Branche in den Folgejahren ein drastischer Wandel vollzog. Doch die Büssers ruhten sich nicht auf ihrem Erfolg aus, sondern entwickelten sich und die Firma kontinuierlich weiter und führen immer wieder neue Technologien ein. Als die Firma 2013 an den Nachfolger Manuel Büsser ging, übernahm dieser ein vernetztes und automatisiertes Unternehmen. Trotz der Übernahme stand Ernst Büsser seinem Sohn auch danach stets mit Rat und Tat zur Seite, so dass Manuel Büsser vom Wissen und der Erfahrung seines Vaters profitieren konnte. Der Juniorchef ließ dagegen frischen Wind und Elan in das Unternehmen einfließen.

Manuel und Ernst Büsser geben in ihrem Buch einen genauen und ehrlichen Einblick in den menschlich und fachlich komplexen Prozess der Firmenübergabe, der gut vorbereitet sein will und von beiden Seiten eine Bereitschaft zu Kompromissen erfordert. Interviews mit Spezialisten und die geschilderten Erfahrungen der Mitarbeiter, die im Prozess der Übergabe ebenfalls involviert waren, runden das in jeder Beziehung spannende Buch ab.

"Familiensache" von Ernst und Manuel Büsser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09702-5 zu bestellen.

