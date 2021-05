FansUnite schließt die Integration des Zahlungsanbieters von Kryptowährungen, CoinsPaid, ab



Währungen wie Bitcoin, Dogecoin und Ethereum werden jetzt als Zahlungsmittel auf FansUnites B2B-Sportwetten- und Casino-Plattformen akzeptiert

Vancouver, British Columbia, 10. Mai 2021 – FansUnite Entertainment Inc. (CSE: FANS) (OTCQB: FUNFF) (FansUnite oder das Unternehmen) freut sich, die vollkommene Integration von CoinsPaid (CoinsPaid), einem führenden Anbieter von Lösungen zum Umtausch von und Zahlung mit Kryptowährung, in seine B2B-Online-Wett-Plattformen bekanntzugeben.

Mit Hilfe von CoinsPaid können Zahlungen in Kryptowährung auf FansUnites B2B-Wett-Plattformen verarbeitet werden, und Online-Wetter haben die Möglichkeit, neben Bargeld andere virtuelle Währungen zu verwenden. B2B-Partner mit Lizenzen zu FansUnites Technologie können jetzt Einzahlungen in Form von Kryptowährung für Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash und Tether verarbeiten. Dies erlaubt es, FanUnites Online-Wettgeschäfte über alternative Zahlungsmethoden abzuwickeln und für Online-Wetter einfacher und bequemer zu machen.

Die Integration von CoinsPaid ermöglicht es uns, unseren B2B-Partnern Zahlungslösungen anzubieten, mit deren Hilfe sie die wachsende Beliebtheit von Kryptowährungen ausnutzen können, äußerte Scott Burton, CEO von FansUnite. Immer mehr Unternehmen erkennen die Bedeutung und den Nutzen dezentralisierter Geldmittel, und wir freuen uns, einem wachsenden Ökosystem beizutreten, in dem Kunden Käufe mit virtuellen Währungen tätigen können.

Über FansUnite Entertainment Inc.

FansUnite ist ein Sport- und Unterhaltungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Technologien in Zusammenhang mit reguliertem und legalem Online-Glücksspiel sowie anderen damit in Zusammenhang stehenden Produkten gerichtet ist. Das Hauptgeschäft ist der Betrieb des FansUnite Sportsbook und der Website der 100-Prozent-Tochtergesellschaft McBookie Limited, die Online-Glücksspieldienstleistungen auf dem Markt des Vereinigten Königreichs anbietet. FansUnite ist auch ein Anbieter von Technologielösungen, Produkten und Dienstleistungen in der Gaming- und Unterhaltungsbranche und sucht nach Technologieplattformen und Aktiva mit hohem Wachstumspotenzial auf neuen oder sich entwickelnden Märkten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Prit Singh, Investor Relations bei FansUnite

ir@fansunite.com

(905) 510-7636

Scott Burton, Chief Executive Officer von FansUnite

scott@fansunite.com

Darius Eghdami, President von FansUnite

darius@fansunite.com

WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHRE REGULIERUNGSDIENSTLEISTER HABEN DIESE VERÖFFENTLICHUNG GEPRÜFT ODER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „glaubt“, “ glauben“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „potenziell“, „sollte“, „kann“, „wird“, „plant“, „fortsetzen“ oder ähnlichen Ausdrücken als unsicher und zukunftsgerichtet identifiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Wirksamkeit der CoinsPaid-Dienste oder die Steigerung der Verbrauchernachfrage aufgrund der Integration beinhalten; die Fähigkeit von FansUnite, die technologischen Anforderungen mit seiner Plattform zu erfüllen, die Geschäftsentwicklungspläne von FansUnite, das einzigartige Portfolio des Unternehmens sowie die Erörterung zukünftiger Pläne, Projektionen, Ziele, Schätzungen und Prognosen und des damit verbundenen Zeitplans. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von FansUnite wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Non-Offering Prospekt des Unternehmens vom 27. März 2020 enthalten, der auf dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com hinterlegt ist, sowie zu den Risiken im Zusammenhang mit globalen Pandemien, einschließlich des neuartigen Coronavirus (COVID-19), und der Ausbreitung anderer Viren oder Krankheitserreger sowie dem Einfluss makroökonomischer Entwicklungen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung. FansUnite lehnt es ab und verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!