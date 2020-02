Fast 900 Ermittlungsverfahren gegen Clans in NRW

Die nordrhein-westfälischen Justizbehörden greifen im Kampf

gegen kriminelle Familienclans zunehmend hart durch. So führen spezielle

“Staatsanwälte vor Ort” in den Clan-Hochburgen Duisburg und Essen mittlerweile

883 Ermittlungsverfahren gegen derartige Familienverbände, wie die beiden

Anklagebehörden der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Montag) mitteilten. Demnach

werden allein in Duisburg 662 solcher Verfahren geführt (Stand Mitte November),

in Essen sind es 221 (Stand Mitte Dezember). Vor einem Jahr lag die Zahl der

Verfahren in Duisburg noch bei lediglich 258. Für Essen lagen damals noch keine

Ergebnisse vor, weil die “Staatsanwälte vor Ort” dort gerade erst ihre Tätigkeit

aufgenommen hatten. “Unsere Arbeit macht sich bezahlt. Durch die Bündelung und

Konzentration unserer Ressourcen können wir sehr effektiv gegen diese Strukturen

vorgehen”, sagte der Duisburger Abteilungsleiter der Clan-Ermittler,

Oberstaatsanwalt Peter Müller. Die Polizei ist überrascht von der hohen Zahl der

Ermittlungsverfahren gegen Clans. “Fast 900 Verfahren in diesem Zeitraum sind

schon ein dickes Brett. Das zeigt, dass wirklich etwas getan wird, um die

Strukturen einzudämmen”, sagte der NRW-Vorsitzende der Deutschen

Polizeigewerkschaft Erich Rettinghaus der Zeitung.

