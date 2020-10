fCoder Print Conductor 7.1 ist jetzt mit neuen Nachbearbeitungsaktionen und mehr erhältlich

fCoder, ein Softwareentwicklungsunternehmen, das Lösungen für Stapeldruck und Dokumentenkonvertierung anbietet, veröffentlicht eine neue Version eines seiner Hauptprodukte ? Print Conductor 7.1.

Print Conductor ist eine professionelle Windows-Software für den Stapeldruck von Dokumenten. Mit einer breiten Palette verschiedener Einstellungen ist es ein effektives Werkzeug für diejenigen, die das tägliche Drucken einer großen Anzahl von Dokumenten oder Bildern vereinfachen möchten.

“Ich benutze Print Conductor seit 4 Jahren, und es ist ein erstaunliches Produkt. Vielen Dank für all Ihre Unterstützung, mit der Sie mein Team wieder zu maximaler Produktivität gebracht haben! – sagt Melvin Montgomery, Leiter der Einrichtungen bei Murchison & Cumming, LLP (USA).

Mit dem letzten Update erhielt Print Conductor neue nützliche Funktionen: die Möglichkeit, Dateien nach dem Drucken automatisch zu verschieben, zu kopieren oder zu löschen, eine neue Seitenskalierungsmethode, die Möglichkeit, Dateien beim Programmstart aus einem bestimmten Ordner zu laden, neue unterstützte Formate und vieles mehr.

Neben anderen Änderungen wurde der Einzeldruck-Auftragsmodus von Print Conductor verbessert. Dieser Modus ermöglicht es, mehrere Dateien als einen einzigen Stapel zu drucken, so dass sie in sortierter Reihenfolge und ohne andere Druckaufträge in der Mitte gedruckt werden. In Version 7.1 ist es jetzt möglich, den Namen des Druckauftrags zu ändern und verschiedene Druckerschächte für verschiedene Dateien auszuwählen.

Auch die Schnittstelle wurde verbessert: das Protokollierungssystem und die Benutzerfreundlichkeit von List of Documents wurden verbessert. Außerdem wurde die Schnittstelle um die türkische Sprache erweitert und steht nun neben den anderen 12 Sprachen zur Verfügung.

Erfahren Sie mehr über Print Conductor unter

https://www.print-conductor.de/neu/print-conductor-7-1

Erfahren Sie mehr über fCoder unter

https://www.fcoder.de