fCoder SIA veröffentlicht ein neues Update der Dokumentenverarbeitungssoftware – FolderMill 4.8

Ein neues Update für FolderMill, Software zur Echtzeit-Dokumentenverarbeitung unter Windows und Windows Server von fCoder, wurde veröffentlicht.

FolderMill überwacht und verarbeitet automatisch eingehende Dateien, die von Endbenutzern in einen regulären Windows-Ordner kopiert werden. Dieser Ordner wird zu einem „Hot Folder“ und konvertiert eingehende Dateien automatisch oder druckt sie auf einem ausgewählten Drucker aus. FolderMill erweist sich als wichtig, wenn es um die automatisierte Dokumenten- und Bildverarbeitung auf Servern oder lokalen Computern geht.

Die Software wird in einer Vielzahl von Finanz-, Bank-, Rechts-, Gesundheits- und Logistikunternehmen und -einheiten eingesetzt. Hier ist ein typischer Fall aus einem Krankenhaus und einem Forschungszentrum: „Wir benötigen FolderMill, um ein ziemlich hohes Volumen an automatisch generierten PDFs zu drucken. In Stoßzeiten kann dies eine Sekunde pro Sekunde sein. Außerdem muss es rund um die Uhr laufen und auf einem Windows 2012-Server in einer Produktionsumgebung stabil und fehlerfrei sein.

Die neue Version FolderMill 4.8 hat neue Funktionen: neue Farbmanagement-Optionen, die Möglichkeit, bestehende Lesezeichen bei der Konvertierung in das PDF-Format beizubehalten oder neue Lesezeichen zu erstellen, neu unterstützte Adobe InDesign-Formate und vieles mehr. Dies sind die wichtigsten Verbesserungen seit Version 4.7:

Erhalt des nativen CMYK-Farbraums der Eingabebilder

Möglichkeit, ein externes ICC-Profil zu verwenden, das vom Benutzer festgelegt wird (z.B. FOGRA39)

Verbesserte Verarbeitung von Outlook-E-Mail-Nachrichtendateien

Möglichkeit, unerwünschte E-Mail-Anhänge mit der Extrahieren-Ausschlussmaske zu blockieren (für Druckaktion)

Fähigkeit, die Lesezeichenstruktur der Quelldokumente beizubehalten

Fähigkeit zum Erstellen von Lesezeichen beim Zusammenführen von zwei oder mehr Dateien zu einer mehrseitigen PDF

Fähigkeit zum automatischen Zuschneiden bei der Konvertierung von Rasterbildern

Neue benutzerdefinierte Seitenzoomfunktion für HTML-Dateien

Verschiedene Unternehmen verwenden FolderMill zur Rationalisierung ihrer Routineaufgaben. FolderMill-Software wird von verschiedenen Organisationen weltweit eingesetzt, um den Druck, die Dateikonvertierung in PDF und Bilder, das Filtern und Umbenennen von Dokumenten, das Setzen von Wasserzeichen und andere dokumentenbezogene Aufgaben zu automatisieren. FolderMill kann auch als Alternative zu Google Cloud Print verwendet werden.

Erfahren Sie mehr über FolderMill unter

https://www.foldermill.com/solutions/foldermill-google-cloud-print-alternative

Erfahren Sie mehr über fCoder unter

https://www.fcoder.de