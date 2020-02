Ferkinghoff Internationalübernimmt die Vertretung der US-Marke O.F. Mossberg

Im Rahmen der Shot Show 2020 schließt Ferkinghoff International in Las Vegas eine neue Kooperation mit dem amerikanischen Hersteller O.F. Mossberg und übernimmt ab sofort den Vertrieb des kompletten Programms. Bekannt als einer der größten Flintenanbieter entwickelt und produziert Mossberg eine Vielzahl an Schrotflinten, aber auch Gewehren und Kurzwaffen für Sport und Jagd.

Ferkinghoff International, seit 30 Jahren am Markt, hat sich von Anfang an als Großhändler auf US-amerikanische Marken fokussiert und führt erfolgreiche Produkte in seinem Programm. Großen Wert legt das Ferkinghoff Team darauf, seine Marken mit Herz und Verstand zu vermarkten. Denn nur mit der eigenen Überzeugung lassen sich Marken auch an den Kunden vermitteln.

“Wir freuen uns, eine so erfolgreiche Marke wie Mossberg in unserem Programm zu vertreten,” so Andrea B. Ferkinghoff, CEO von Ferkinghoff International. “Gemeinsam mit dem Mossberg-Team werden wir das Waffenprogramm aktiv vermarkten und weiter fördern. Auch Mossberg freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Ferkinghoff International. Der US-Hersteller beschloss im letzten Jahr seine internationale Vertriebsstruktur neu aufzustellen. “Mit der bestehenden Erfolgsbilanz war Ferkinghoff International eine klare Wahl für uns und wir freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft?, so John MacLellan, Vice President Sales und Marketing bei Mossberg.

Pünktlich zur Shotshow präsentierte Mossberg seine neue Flinte 940 JM Pro sowie eine Erweiterung seines Pistolenmodells mit der MC2c (Compact) im Kaliber 9mm. Jäger wie Schützen können sich auf diese neuen Angebote freuen. Mossberg wird in diesem Jahr am Stand von Ferkinghoff International im Rahmen der IWA, Halle 1-442 sein komplettes Programm ausstellen.

Der Großhändler und Importeur US-Amerikanischer von Sport- und Jagdwaffen sowie Zubehör Ferkinghoff International GmbH & Co. KG mit Sitz in Bergtheim und Kürnach feiert in diesem Jahr das dreißigste Firmenjubiläum.

“FERKINGHOFF ist in den Jahren zu einer Marke gewachsen. Mit unserem neuen Namen werden wir dem stetigen Wachstum und der zunehmenden Internationalisierung unserer Firmengeschichte gerecht”, betont Andrea Ferkinghoff als Sprecherin der Geschäftsführung. “Dieser Schritt birgt echte Chancen – sowohl für unsere Kunden und Partner als auch für unsere Mitarbeiter.”

Sportschützen und Jäger können sich in diesem Jahr auf viele neue US Produkte freuen. Alles zu finden unter www.waffen-ferkinghoff.com.