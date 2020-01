Fernstudientag 2020: LEAN und SIX SIGMA bei Q-LEARNING erleben

Am 31.01.2020 ist Bundesweiter Fernstudientag, ein vom Forum DistancE-Learning – Der Fachverband für Fernlernen und Lernmedien e. V. initiierter Aktionstag. Q-LEARNING ist als Anbieter mit seinen LEAN und SIX SIGMA Online-Programmen dabei. Zwei Aktionen stehen am Aktionstag 2020 im Mittelpunkt:

1 | LEAN + SIX SIGMA | Kostenfrei Kurse testen

31.01.2020 | ganztags

Kostenfreies Kennenlernen der Kurse über unverbindliche Testzugänge (persönliches Login am Q-LEARNING CAMPUS für 14 Tage, Methodeneinführung und persönliche Beratung).

Aktionsseite: q-learning.de/fernstudientag2020

2 | LEAN + SIX SIGMA | Mit Qualitätsexperten im Gespräch

31.01.2020 | 08:00 bis 18:00 Uhr

Die international erfahrenen SIX SIGMA Master Black Belts Dr. Urte Helling und Matthias Storch informieren, beraten, coachen am Telefon. Termine sind nicht erforderlich.

Telefon: 0800 | 723 81 94 (kostenfrei, national) oder 02191 | 5980 890 (international)

Seit 2012 mit beim Fernstudientag dabei

2020 wird der Fernstudientag zum 15. Mal durchgeführt. An diesem Tag öffnen deutschlandweit Hochschulen, Akademien und Bildungseinrichtungen der Fern- und Online-Lehre ihre (virtuellen) Pforten für Interessierte. Seit 2012 ist Q-LEARNING mit seinen Angeboten dabei. Von Interessent/innen werden die aktionsspezifischen Informationsangebote insbesondere genutzt für ein unverbindliches Kennenlernen der Methoden, für die jährliche Weiterbildungsplanung sowie für vertiefte Karriere-/ Coaching-Gespräche mit den Fachexperten. Der Nachfrage der vergangenen Jahre entsprechend liegt der inhaltliche Fokus auf dem LEAN- und SIX SIGMA Kursangebot von Q-LEARNING, geht aber auch darüber hinaus.

Mehr zum Fernstudientag bei Q-LEARNING unter: www.q-learning.de/fernstudientag

Q-LEARNING bietet als Spezialist für Qualitätsmethoden moderne, normkonforme Aus- und Weiterbildung im Qualitätsmanagement. Deutschlandweit einmalig stehen am Q-LEARNING CAMPUS hochwertige und preisgekrönte Online-Kurse für flexibles und individuelles Lernen bereit. Einsteiger und Fortgeschrittene, Privatpersonen, Mittelständische Unternehmen und zahlreiche DAX-Konzerne zählen zu den internationalen Kunden von Q-LEARNING. Die AZAV-Zulassung ermöglicht darüber hinaus die Teilnahme an den Kursen bittels Bildungsgutschein der Bundesagentur für Arbeit.