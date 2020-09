Fernweh 2021: AUF IN DIE WELT-Messe am 19.09.2020 in Wiesbaden zeigt Schüleraustausch und Gap Year nach Corona

Schüleraustausch USA und weltweit, High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Gap Year nach der Schule, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2021 ins Ausland will, findet auf der AUF IN DIE WELT-Messe der Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien im Wert von mehr als 1 Mio. Euro.Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende ist Schirmherr der Messe in Wiesbaden. ER sagt dazu in seinem Grußwort: ??AUF IN DIE WELT? ? der Name der Schüleraustausch- und Auslandsmesse ist mehr als treffend gewählt. In die Welt zu reisen bedeutet Freiheit, die Erweiterung des eigenen Horizonts und vor allem neue Begegnungen. Wer einmal mit anderen Jugendlichen ein Projekt erarbeitet und abends gemeinsam singend um ein Lagerfeuer gesessen hat, dessen Blick auf ein anderes Land und auf andere Kulturen verändert sich ? der eigene Tellerrand verschwindet und es entstehen Verständnis und Freundschaften. Meines Erachtens sollte ein Aufenthalt im Ausland zu jedem Schulbesuch, jeder Ausbildung und jedem Studium gehören, denn dadurch werden Toleranz und eine weltoffene Denkweise gefördert. Der städtischen Ausbildungsabteilung und mir als Personaldezernent ist es wichtig, dass auch der interkulturelle Aspekt Gegenstand der Ausbildung bei der Landeshauptstadt Wiesbaden ist. Seit 2018 ist ein Auslandsaufenthalt fester Bestandteil der Ausbildung. Der Besuch in einer unserer Partnerstädte bietet sich dabei natürlich besonders an. Es freut mich als Oberbürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung sehr, dass diese zukunftsträchtige und völkerverbindende Messe seit 2013 in Wiesbaden stattfindet. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung organisiert sie zusammen mit der Obermayr Europa-Schule. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Ausstellern, Besuchern und Gästen einen interessanten Messetag mit spannenden Informationen über Auslandsaufenthalte, Fördermöglichkeiten und Stipendien.?Am 19.09.2020 lädt die Stiftung alle jungen Leute und Familien in Hessen, Rheinland-Pfalz und im gesamten Rhein-Main-Gebiet zur Messe AUF IN DIE WELT in Wiesbaden ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch und Gap-Year-Programme. Die Themen sind: High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern weltweit. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Programmteilnehmer. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Schüleraustausch-Stipendien und weitere Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre “Auf in die Welt”.Die AUF IN DIE WELT-Messe wird am 19.09.2020, 10 bis 16 Uhr im Obermayr Europa-Schule, Berliner Straße 150, 65205 Wiesbaden geöffnet sein. Der Eintritt ist kostenfrei. Das umfangreiche Hygienekonzept für die Messe und weiteres Informationsmaterial gibt es unter www.aufindiewelt.de/messen/19092020-wiesbaden