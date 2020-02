Fernweh: AUF IN DIE WELT-Messe am 14.03.2020 in Kiel zeigt Schüleraustausch und Gap Year

Schüleraustausch USA und weltweit, High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Gap Year nach der Schule, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2020 ins Ausland will, findet auf der AUF IN DIE WELT-Messe der Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien im Wert von mehr als 1 Mio. Euro.Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer ist Schirmherr der AUF IN DIE WELT-Messe in Kiel. Er sagt dazu in einem Grußwort: „Ein Aufenthalt in einem fremden Land ist eine spannende Zeit mit vielen Erfahrungen, neuen Freundschaften und tollen Erlebnissen. Es ist aber auch eine Zeit mit großen Herausforderungen und Fragen. „In welches Land soll ich reisen?“, „Wie schließe ich neue Bekanntschaften?“ und „Wie kann ich von einem Auslandsaufenthalt profitieren?“ Die passenden Antworten gibt es auf der Schüleraustausch-Messe „Auf in die Welt“, die seit 2015 jährlich in Kiel gastiert. Natürlich ist es ein großer Schritt, für mehrere Monate in einem anderen Land und vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent zu leben. Sich deshalb im Vorfeld über die Möglichkeiten und Herausforderungen eines Austausches zu informieren ist wichtig. Die Schüleraustausch- Messe bietet dafür die ideale Gelegenheit. Ich hoffe, Sie gehen bestärkt nach Hause und wagen den Schritt, ins Ausland zu gehen. Alle, die sich auf die Reise begeben, können sich schon auf ein ereignisreiches Abenteuer freuen. Auf neue grenzüberschreitende Freundschaften. Und in jedem Fall auf eine unvergessliche Zeit!“Am 14.03.2020 lädt die Stiftung alle jungen Leute und Familien in Schleswig-Holstein zur Messe AUF IN DIE WELT in Kiel ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch und Gap-Year-Programme. Die Themen sind: High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern weltweit. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Programmteilnehmer und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien und weitere Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre “Auf in die Welt 2020”.Die AUF IN DIE WELT-Messe wird am 14.03.2020, 10 bis 16 Uhr in der Hebbelschule, Feldstraße 177-179, 24106 Kiel geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de/messen und www.schueleraustausch-portal.de.