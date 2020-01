Fernweh: AUF IN DIE WELT-Messe am 15.02.2020 in Frankfurt zeigt Schüleraustausch und Gap Year

Schüleraustausch USA und weltweit, High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Gap Year nach der Schule, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2020 ins Ausland will, findet auf der AUF IN DIE WELT-Messe der Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien im Wert von mehr als 1 Mio. Euro.Oberbürgermeister Peter Feldmann ist Schirmherr der Messe in Frankfurt. Er sagt dazu in seinem Grußwort. „in diesem Jahr findet die SchülerAustausch-Messe „Auf in die Welt“ an zwei Terminen in Frankfurt am Main statt. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung plant und organisiert die Messen in Kooperation mit der Liebigschule liebevoll bis ins kleinste Detail. Hierfür möchte ich den Veranstaltern herzlich danken. Die Resonanz auf die Messen im vergangen Jahr war sehr positiv. Ich freue mich, dass die Besucherinnen und Besucher erneut die Möglichkeit erhalten, sich über Ihren Weg „Auf in die Welt“ intensiv informieren zu können. Andere Länder, Menschen und Kulturen kennenlernen, fremde Sprachen erlernen und die Welt entdecken – das klingt spannend und abwechslungsreich, bedarf aber auch viel Planung. Hier ist es hilfreich, auf die Erfahrung und Kompetenz der Austeller und Ehemaliger zu setzen. Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzen Sie die Möglichkeit interessante Fachvorträge und Erfahrungsberichte zu hören. Kommen Sie ins Gespräch, stellen Sie all Ihre Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheit, dass sich Ihnen viele führende und seriöse Anbieter präsentieren, vergleichen Sie die Angebote und nutzen die Vielfalt.“Am 15.02.2020 lädt die Stiftung alle jungen Leute und Familien in Hessen und Rheinland-Pfalz zur Messe AUF IN DIE WELT in Frankfurt ein. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen, Schulberatungen und Sprachreiseanbieter informieren und beraten über Schüleraustausch und Gap-Year-Programme. Die Themen sind: High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel.Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern weltweit. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Programmteilnehmer und Vorträge von Fachleuten. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Austausch-Stipendien und weitere Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Besucher der Messe erhalten von der Stiftung kostenfrei je ein Exemplar der Informationsbroschüre “Auf in die Welt 2020”.Die AUF IN DIE WELT-Messe wird am 15.02.2020, 10 bis 16 Uhr in der Liebigschule Frankfurt, Kollwitzstraße 3, 60488 Frankfurt am Main geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Ausstellerliste, Programm und Informationsmaterial zur Messe gibt es unter www.aufindiewelt.de/messen und www.schueleraustausch-portal.de.