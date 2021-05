Festo glänzt mit goldenem Katalogsiegel von CADENAS: Ausgezeichneter digitaler 3D CAD Produktkatalog

Die Festo SE & Co. KG wurde für ihren umfassenden digitalen 3D CAD Produktkatalog von der CADENAS?GmbH mit dem goldenen Katalogsiegel ausgezeichnet. Festo setzt bereits seit vielen Jahren erfolgreich auf den digitalen Produktkatalog basierend auf der eCATALOGsolutions Technologie von CADENAS und schafft damit die Grundlage für digitale Zwillinge seiner Produkte. Der Festo Produktkatalog erfüllt dabei eine ganze Reihe an wichtigen Kriterien, um die Auszeichnung mit dem goldenen Katalogsiegel zu erhalten, wie die Integration eines Produktkonfigurators, eine automatische 2D Bemaßung für CAD Bauteile sowie Produktdaten in mindestens drei Sprachen. Überprüft werden diese Merkmale dabei von der Qualitätssicherung von CADENAS. Aktuell wird das goldene Katalogsiegel bei 24 der über 800 Produktkataloge im Strategischen Teilemanagement PARTsolutions sowie dem 3D CAD Downloadportal PARTcommunity angezeigt.

Festo Produkte in Sekundenschnelle konfigurieren

Neben der Bereitstellung von intelligenten 3D CAD Modellen als digitale Zwillinge in über 150 gängigen nativen und neutralen CAD Formaten erleichtern intuitive Konfiguratoren die Produktauswahl. Ingenieuren und Konstrukteuren können die Festo Automatisierungskomponenten auf diese Weise trotz sehr hoher Variantenvielfalt einfach und schnell nach dem Baukastenprinzip auswählen und für ihre jeweiligen Anforderungen zusammenstellen. So beispielsweise das?Festo Design Tool 3D, das Konstrukteuren, Einkäufern und Monteuren ein schnelles, sicheres und effizientes Konstruieren, Bestellen und Montieren von Festo Produkt-Baugruppen und transparente Preise sowie Lieferzeiten ermöglicht.

Intelligente Engineering Daten in 15 Sprachen sogen für maximalen Kundenservice

Im Festo Produktkatalog werden neben den 3D CAD Geometrien der Komponenten auch umfangreiche Engineering Daten, wie Gewicht, Kinematik, Farbgebung, End-of-Life, eCLASS Klassifikationen etc. zur Verfügung gestellt. Sie bieten maximalen Komfort und Funktionalität bei der Produktentwicklung. Darüber hinaus unterstützt der Produktkatalog die internationale Ausrichtung des Unternehmens indem alle Produktinformationen weltweit in 15 Sprachen zur Verfügung stehen.

?Dank der Technologie von CADENAS können wir unseren Kunden für über 33.000 Produkte in mehreren hunderttausend Varianten CAD Daten in allen relevanten Dateiformaten anbieten?, so Jürgen Herr, Leiter Customer CAD and Digital Media bei der Festo SE & Co. KG. ?Neben der reinen CAD Geometrie legen wir bei der Erstellung großen Wert auf Kinematikfunktionen, Auslaufinformationen, produktspezifische Verlinkungen in unseren Produktkatalog sowie eine nahtlose Integration in die Produktkonfiguratoren. Dadurch unterstützen wir unsere Kunden mit durchgängigen und qualitativ hochwertigen CAD Daten bereits bei der Produktauswahl und in der Konstruktionsphase.?

