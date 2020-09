Feuertrutz Award für Inotec Sicherheitstechnik

Die multifunktionale Rettungszeichenleuchte FL 2820 TFT vom Notlichtspezialisten Inotec Sicherheitstechnik wurde von Feuertrutz Network in der Kategorie organisatorischer Brandschutz als ?Produkt des Jahres 2020? ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung des Preises erfolgt am 26. Oktober am Firmensitz von Inotec Sicherheitstechnik im sauerländischen Ense. Die dynamische TFT-Leuchte mit einer Erkennungsweite von 20 m kann Rettungszeichen mit beliebigen Richtungsangaben flexibel und normkonform anzeigen, auf Wunsch sogar Animationen aus bis zu acht Bildern. Dabei lassen sich aus einer Bibliothek sowohl gängige Rettungs- und Brandschutzzeichen sowie Sperrsymbole als auch individuelle, mit der kostenlosen Software Picto+ selbst erstellte Piktogramme verwenden.

Neue Möglichkeiten

?Unsere jetzt prämierte dynamische Rettungszeichenleuchte eröffnet dem organisatorischen Brandschutz völlig neue Möglichkeiten?, meint Ulrich Höfer von Inotec Sicherheitstechnik. Die Auszeichnung in dieser Kategorie sei deshalb genau passend. Im Gefahrenfall ermöglicht eine einzige TFT-Leuchte z. B. durch alternierende Piktogramme das getrennte Ausschildern des 1. und 2. Rettungswegs mit Rettungswegzeichen nach der neuen Norm DIN EN ISO 7010, auch für Menschen mit Behinderungen. Das ist dann wichtig, wenn der 2. Rettungsweg beispielsweise als Notleiter ausgeführt und für Rollstuhlfahrer nicht nutzbar ist. Ebenso einfach ist die Realisierung einer Dynamischen Fluchtweglenkung, bei der ein an die Gefahrenlage angepasster Fluchtweg ausgeschildert wird. Als Mehrwert kann die FL 2820 TFT im Normalbetrieb zur Ausschilderung von Büroräumen dienen oder zeit- und nutzungsabhängig unterschiedliche Fluchtwege anzeigen.

Dreifach überwacht

Die von Inotec Sicherheitstechnik patentierte Technologie ermöglicht die vollständige Überwachung von Bildinhalt und Backlight sowie der Steuerelektronik. Damit ist sichergestellt, dass stets das richtige Bild fehlerfrei angezeigt wird. Darüber hinaus ist die Leuchte komplett abschaltbar. Mit einem CPS- oder CLS-Fusion-Sicherheitsbeleuchtungssystem kommuniziert die TFT-Leuchte ohne ein zusätzliches Buskabel bidirektional. Nachrüstungen und Nutzungsänderungen lassen sich so leicht umsetzen. Die FL 2820 TFT besteht aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und ist wand- bzw. deckenmontierbar.

Weitere Informationen: www.inotec-licht.de/leuchten/fl-2820-tft/

Die INOTEC Sicherheitstechnik GmbH gehört zu den führenden Herstellern in der Not- und Sicherheitsbeleuchtung. Moderne, innovative und qualitativ hochwertige Produkte ?Made in Germany? setzen weltweit neue Standards, wie z. B. das dezentrale Notlichtsystem CLS FUSION, Zentralbatterieanlagen mit JOKER-Technik und das dynamische Fluchtwegleitsystem D.E.R.

Die INOTEC Sicherheitstechnik GmbH ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen im westfälischen Ense-Höingen mit eigener Entwicklung, Konstruktion, Fertigung sowie einem nationalen und internationalen Vertrieb. Ein kompetentes Team aus flexiblen und engagierten Mitarbeitern sorgt für eine zuverlässige Betreuung rund um alle Fragen zu Produkten, Planung, Service und Vorschriften.

Die INOTEC Sicherheitstechnik GmbH hat sich seit Ihrer Gründung 1995 zu einem global agierenden Unternehmen mit derzeit über 330 Mitarbeitern entwickelt. Weitere Stellen wurden bei den zahlreichen Partnern innerhalb Europas und Middle East geschaffen. Die modernen Produktions-, Lager- und Verwaltungsflächen am Standort Deutschland sind auf rund 15.000m? angewachsen.