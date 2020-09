Feurige Atemluft-Rabatte – Sichern Sie sich bis zu 30 % Rabatt

Seit 40 Jahren entwickelt WEH innovative Schnelladapter für die Atemluftindustrie mit denen in Sekundenschnelle druck- und funktionsdichte Verbindungen hergestellt werden können. Neben Schnelladaptern zum Abfüllen von Atemluftflaschen umfasst das Produktprogramm auch Adapter zum Prüfen von Atemschutzgeräten. Bis zum 31.01.2021 profitieren Sie von zahlreichen Atemluft-Rabatten. Überzeugen Sie sich selbst unter www.weh.de/feurige-rabatte

Sparen Sie 100 ? bei der Wartung der CLICKMATE? TW154 / WEH? TW156

Nutzen Sie diesen Gutschein, um Ihre vorhandenen Atemluftadapter (TW154, TW156) zur turnusmäßigen Wartung beim Hersteller einzuschicken und sparen Sie dabei 100,00 ? Wartungskosten.

Und so einfach geht?s: Schicken Sie einfach Ihren Atemluftadapter, der gewartet werden muss, zusammen mit diesem Gutschein an die WEH GmbH zum Service.

15 % Rabatt auf Zubehör für CLICKMATE? TW154

Sichern Sie sich 15% auf das umfangreiche Zubehörprogramm für den CLICKMATE? TW154.

Schläuche

Verschraubungen

Drehdurchführungen

Anschlussadapter

Höhenausgleichssysteme

Sichern Sie sich 30 % Rabatt beim Kauf eines WEH? Adapters TW156

Beim Kauf eines WEH? Adapters TW156 erhalten Sie ab sofort 30 % Rabatt.

Der WEH? TW156 ist das ideale Werkzeug zur Prüfung von Atemschutzgeräten bzw. Pressluftatmern und eignet sich auch für automatisierte Prüfvorgänge.

Seit mehr als 45 Jahren ist WEH führender Hersteller in der Verbindungstechnik und überzeugt mit innovativen Schnelladaptern, die in Sekundenschnelle druck- und funktionsdichte Verbindungen herstellen. Durch die Verarbeitung von ausschließlich hochwertigen Materialien und dem Siegel “Made in Germany” entsprechen WEH? Produkte höchsten Qualitätsanforderungen.

WEH ist nach ISO 9001 und der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Anhang III, Modul H zertifiziert, beschäftigt ca. 200 Mitarbeiter und ist in über 60 Ländern international aktiv.