FI-Forum 2021: P3N AG präsentiert Fokusthemen mit ganzheitlichem Ansatz

Werdau, 30. September 2021. Auf dem diesjährigen FI-Forum vom 02. bis 04. November 2021 präsentiert sich die P3N AG unter anderem mit ihren beiden Fokusthemen Service Management und Immobilienmanagement.

Sparkassen, als filialorientierte Dienstleister, müssen angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und der damit verbundenen Kunden-Mobilität neue Konzepte entwickeln. Zielgebend ist dabei stets der Kundenbedarf. Analoge und digitale Lösungen sollten ganzheitlich miteinander verschränkt sein. Es gilt Kommunikations- und Vertriebskanäle aufeinander abzustimmen und miteinander in Einklang zu bringen.

„Die Digitalisierung schreitet voran und wird immer alltäglicher. Daraus entstehen auch im Sparkassen-Umfeld neue Herausforderungen, für die wir passende Lösungen entwickeln – sei es in der Prozessoptimierung oder in der Kundenansprache“, so P3N-Vorstand Thomas Birnstein.

Daneben bildet das Thema Immobilien Management den zweiten Kernbereich der P3N AG auf dem FI-Forum. Immer mehr rechtliche Regularien machen den Betrieb von Liegenschaften zunehmend ineffizient. Teure IT-Lösungen wie beispielsweise ein CAFM-System sind dabei nicht notwendigerweise die beste Option. Wichtig ist vielmehr ein ganzheitlicher Ansatz, der alle vor- und nachgelagerten Prozesse einbezieht. Die Entscheidung über die Einführung weiterführender IT-Systeme erfolgt dann in einem zweiten Schritt.

„Das FI-Forum ist für uns einer der wichtigsten Experten-Treffpunkte in der Sparkassen-Branche. Wir freuen uns über die erneute Gelegenheit zum Austausch mit unseren Partnern sowie Kunden und sind gespannt auf neue Impulse,“ sagt P3N-Vorstand Frank Hummel.

Das FI-Forum erwartet in diesem Jahr mehr als 1.000 Teilnehmer sowie über 50 Speaker. Gemeinsam tauschen sich Fachleute und Impulsgeber aus der Finanz- und IT-Branche über die neuesten Entwicklungen in der Sparkassen-Finanzgruppe aus. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen dieses Mal die Themen „Kunden begeistern“, „Verbund stärken“ sowie „Dynamik steigern“. Die Hausmesse der Finanz Informatik findet normalerweise alle zwei Jahre auf dem Messegelände in Frankfurt statt. Pandemiebedingt wird das FI-Forum 2021 als reine Online-Veranstaltung abgehalten.