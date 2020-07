FiBloKo 2020 – ABAKUS macht Fitnessblogger fit für SEO

Zum vierten Mal findet in diesem Jahr die Sport- und Fitnessblogger-Konferenz FiBloKo statt. Am 07. und 08. November 2020 lädt FiBloKo-Gründer Jahn Sterley von Fitvolution erneut alle Blogger mit Leidenschaft für Sport und Fitness nach Hannover ein, um Fachwissen miteinander zu teilen und Kontakte zu knüpfen.

Die SEO Agentur ABAKUS Internet Marketing begleitet die Veranstaltung seit Anfang an? und führt Vorträge und Workshops für Fitness-Coaches und -Influencer durch. Im diesjährigen SEO-Workshop von ABAKUS Internet Marketing lernen Website-Betreibende, wie sie ihren Audio- und Video-Content in der Suchmaschinenoptimierung einsetzen. Am ABAKUS-Stand gibt es Informationen zum Analyse-Tool-Center SEO DIVER.

Der Fitness-Bereich befindet sich in einem stetigen Wettbewerb. Für Fitnessblogger ist es wichtig, ihr Wissen, Angebote, Alleinstellungsmerkmale und Blogger-Auftritte zielgruppengerecht und ansprechend aufzubereiten. Suchmaschinenoptimierung stellt dabei ein unverzichtbares Mittel dar.

In SEO-Workshops verbindet ABAKUS Suchmaschinen-Wissen mit Trends im Bereich der Sport-Blogger und Influencer. Im Jahr 2019 gab es dazu ein SEO Fitness Workout mit SEO-Spezialistin Anna Pianka.

ABAKUS Workshop-Referent im Jahr 2020, Georg May, bringt als Rundfunk-Journalist langjährige praktische Erfahrung im Online-Marketing für digitale Medien mit. Der SEO OffPage Experte wird Podcast-Angebote und Fitness-Videos aufgreifen und Tipps geben, wie Blogger mit diesen Medien und SEO ihre Online-Sichtbarkeit erhöhen. Einen Vorgeschmack zum Thema Audio-Content gibt es im vertonten ABAKUS-Blogartikel ?Podcast SEO 2020 (Audios für Google optimieren)?.

Weitere Speaker und Workshop-Leiter der FiBloKo 2020 sind Christian Wenzel (veganer Online-Unternehmer), Siggi Spaleck (Personal Trainer und Podcaster), Torsten Pretzsch (Blogger und Lauftrainer) und Thomas Lurz (mehrfacher Schwimm-Weltmeister).

Tickets für das Event sind auf der offiziellen Webseite der FiBloKo erhältlich.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.