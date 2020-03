Fichtner IT Consulting erwirbt Beteiligung am Office365 und Microsoft-Spezialisten corner4

Die Fichtner IT Consulting GmbH (?FIT?) steigt als Gesellschafter bei der österreichischen corner4 Information Technology GmbH (?corner4?) ein. Der 30%-Anteil unterstreicht das Ziel der langfristigen und strategischen Zusammenarbeit. Für Kunden werden speziell auf Basis der digitalen Workplace-Plattform von Microsoft attraktive Lösungen und kompetente Dienstleistung angeboten.Gemeinsam bieten FIT und corner4 Produkte und Services zur effizienten Gestaltung und Ausführung der täglichen Arbeitsprozesse im rasch wachsenden Microsoft O365 Umfeld. Die innovativen Produkte und das spezialisierte Knowhow der corner4 verbinden sich ideal mit dem seit Jahren erfolgreichen Angebot der FIT im Bereich Microsoft Dynamics CRM und Sharepoint. ?Digitalisierung und Effizienz am Arbeitsplatz wird das entscheidende Thema der nächstenJahre. Die Microsoft-Plattform ist hier klar führend. Die Partnerschaft mit der corner4 ermöglicht uns, unsere Kompetenzen deutlich auszubauen und auf Basis der corner4-Produkte effiziente Lösungen mit Augenmaß für die individuellen Bedarfe unsere Kunden zu erstellen.? freut sich Andreas Höfler, CEO der Fichtner IT Consulting. ?Mit Fichtner haben wir einen starken Partner für Kunden-orientierte Projekte gewonnen und können künftig die Integration in bestehende ERP-und CRM-Umgebungen noch besser abbilden. Die regionalen Schwerpunkte ergänzen sich zudem optimal und ermöglichen uns, den Wachstumskurs der letzten Jahre fortzusetzen.? sind sich die Geschäftsführer der corner4, Dieter Etmayr und Jürgen Sadleder, sicher.Die Erhöhung der Produktivität durch eine integrierte IT-Plattform ist für Firmen aller Größenordnungen ein wesentliches Erfolgskriterium und zudem Motivationsfaktor für Mitarbeiter und Bewerber. Microsoft bietet mit Office365, Teamsund Sharepoint einen hochintegrierten, Cloud-fähigen Werkzeugsatz für alle Belange: Office-Produkte, Email, Kalender, Videokonferenzen, CRM, Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung sowie BI-Auswertungen. Die innovativen corner4-Produkte schließenLücken und vereinfachen die tägliche Arbeit: Dokumentenhandhabung und übergreifende Suche (c4.Hub), einfache Einbindung externer Kunden (c4.TeamsPortal), IP-Telefonie-Unterstützung (c4.Phone), AD/Sharepoint-Synchronisation (c4.ProfileSync), Sharepoint-Applikationsverwaltung (c4.Provisioning). Im Sharepoint-Bereich erlauben zielgerichtete Templates einen schnellen Produktivstart und eine deutlich verbesserte Bedienerfreundlichkeit.

Fichtner IT Consulting ist das IT Kompetenzzentrum der deutschen FichtnerGruppe und seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt tätig. FIT berät zu IT-Strategie und Digitalisierung und implementiert kundenorientierte IT-Lösungen. Die Fichtner Gruppe ist ein weltweit tätiges Ingenieur-und Beratungsunternehmen mit Branchenschwerpunkt Utilities und Infrastruktur mit weltweit mehr als 1.500 Mitarbeitern.

corner4 Information Technology GmbH wurde 2016 gegründet und bietet Unternehmen branchenunabhängig in den Geschäftsbereichen Software Solutions und Cloud Services umfassende IT-Expertise auf dem aktuellen Stand der Technik. Office 365 und Microsoft-Lösungen als Basis für Consulting-und Implementierungsleistungen bis hin zu individuellen Programmierleistungen im gesamten Microsoft-Stack (.NET, Office, SharePoint, Teams, Mobile/Xamarin, SQL Server) runden das Angebot ab.

